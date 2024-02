Les détails complétement fous du contrat de Kylian Mbappé au Real

S'il n'a pas encore signé officiellement, le contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid s'annonce historique.

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce n'est pas encore officiel, mais on voit mal le Français signer dans un autre club après l'annonce de son départ (en interne et toujours pas publiquement) du PSG. Selon plusieurs sources et notamment les médias espagnols, le Français aurait déjà un accord avec les Madrilènes et son président Florentino Perez.

Selon le quotidien Marca, le capitaine des Bleus aurait un contrat de cinq ans sur la table, soit jusqu'en 2029, avec un salaire estimé entre 15 et 20 millions d'euros net par an. Il sera le plus gros salaire de l'effectif et même de l'histoire du Real Madrid, mais n'aura pas non plus un salaire faramineux comme il a du côté de la France.

Ce jeudi 22 février, le quotidien AS en rajoute une couche sur le contrat, expliquant que s'il doit baisser son salaire pour jouer avec le Real, il obtiendra certains avantages historiques avec le club espagnol. En effet, Kylian Mbappé toucherait le jackpot sur la question de ses droits d'image avec une répartition de 80% pour lui et de 20% pour le Real. Pour rappel, lors de la fameuse période des Galactiques, Zinedine Zidane, David Beckham ou encore Ronaldo bénéficiaient de 50% de leurs droits d'image. Seul Cristiano Ronaldo avait réussi à gérer plus de 50% de ses droits à l'image.