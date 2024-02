PSG - Rennes : diffusion TV, compositions probables, pronos... Les infos du choc

Après une victoire le week-end dernier à Nantes, le Paris Saint-Germain reçoit en fin d'après-midi, le Stade Rennais, tout juste éliminé de la Ligue Europa par le Milan AC. Diffusion TV, compositions probables... Découvrez toutes les informations sur l'un des chocs de la 23e journée de Ligue 1.

Le PSG est de retour au Parc des Princes. Pour la première fois depuis sa victoire en Ligue des champions contre la Real Sociedad, le club de la capitale retrouve son stade où les Parisiens vont défier le Stade Rennais, lors de la 23e journée de Ligue 1. Il devrait y avoir beaucoup d'émotion avant le coup d'envoi. Les supporters parisiens doivent rendre un bel hommage à Artur Jorge, entraîneur portugais vainqueur du championnat de France avec le PSG en 1994. Le Collectif Ultras Paris travaille depuis vendredi à rendre un hommage au technicien, décédé jeudi.

Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de Marquinhos, touché au mollet. Sur le départ, Kylian Mbappé va récupérer le brassard de capitaine. L'entraîneur espagnol pourra compter sur le retour de Nuno Mendes, privé des terrains depuis le 30 avril dernier. Malgré les rumeurs de départ de Mbappé, le technicien a souligné l'implication de son joueur en conférence de presse : "Je ne vois aucune différence pour aucun de mes joueurs. Ce qui va venir dans le futur immédiat, c'est un match très important pour nous demain. On veut continuer à montrer qu'on est performants face à n'importe quel adversaire et dans toutes les compétitions. Être un joueur du PSG ne vous permet pas de vous relâcher".

Du côté rennais, cette confrontation face au PSG vient clôturer une semaine marquée par l'élimination de la Ligue Europa dès les barrages. Malgré une victoire de prestige face au Milan AC jeudi (3-2, 3-5 au cumulé), les Bretons disent adieu à l'Europe cette saison. Septièmes de Ligue 1, les Rennais se déplacent à Paris pour créer l'exploit et capitaliser sur la belle prestation en milieu de semaine. Interrogé sur les forces parisiennes, Julien Stéphan a livré une analyse complète du schéma tactique prôné par le PSG cette saison : "Ils peuvent prendre la profondeur, dribbler dans tous les secteurs de jeu dans le domaine offensif. Ensuite, ils sont très souvent en supériorité numérique à l'intérieur du jeu en déformant un latéral (NDLR : souvent Hakimi) pour avoir quatre joueurs à l'intérieur. Tout ça, ce sont des réflexions à mener pour savoir comment on se positionne, comment on presse, comment on veut récupérer le ballon, quels espaces on veut attaquer quand on l'aura dans les pieds".

L'entraîneur breton a également souligné le travail réalisé par le staff du Paris Saint-Germain pour combler quelques problèmes de la saison dernière : "C'est une équipe ultra-dominante au classement et elle a fait le trou pour le championnat. Par rapport aux années précédentes, c'est une équipe qui a moins de trous, elle presse mieux, elle est plus structurée aussi sur le plan défensif alors que parfois, avant, quand on jouait Paris, si on arrivait à passer quarante-cinq, soixante minutes, on pouvait se dire qu'il y avait des ouvertures après. Là, c'est beaucoup moins le cas."

À quelle heure débute PSG - Rennes ?

Le coup d'envoi du match de la 23e journée de Ligue 1 opposant Paris à Rennes est prévu dimanche 25 février à 17h05 au Parc des Princes (Paris). Bastien Dechepy sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Rennes ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1 avec Prime Video, Canal+Foot diffusera l'affiche entre le Paris Saint-Germain et Rennes.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la 23e journée de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables du PSG et du Stade Rennais ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Danilo, Beraldo, L.Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz - O.Dembélé, K.Mbappé, Barcola.

Rennes : Mandanda (G) - A.Seidu, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, D.Doué - Gouiri, Kalimuendo, Terrier.

Quels sont les pronostics de PSG - Rennes ?