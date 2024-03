DIRECT. Real Sociedad - PSG : "j'ai bien des problèmes", la phrase énigmatique de Kylian Mbappé

10:04 - Al-Khelaïfi derrière son coach

"Le coach décide. On est derrière lui, c'est sûr. Le plus important, c'est l'équipe, le Paris Saint-Germain. Kylian a fait un grand match aujourd'hui, on est fiers de lui. Et toute l'équipe a très bien joué" a analysé le président du PSG après la qualification en quart de finale.