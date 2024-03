DIRECT. Real Madrid - Leipzig : suivez le match

Voici la liste des joueurs qui débuteront sur les bancs du Real Madrid et du RB Leipzig :

20:50 - Rose : "Là pour montrer ce dont nous sommes capables"

Du côté allemand, Marco Rose y croit. Alors que son onze titulaire devrait être proche de celui qui a affronté le Real à l'aller, l'entraîneur n'a pas caché sa motivation et celle de ses joueurs. En effet, ils n'ont qu'un but à remonter : "Si les joueurs eux-mêmes le disent, c'est que nous en sommes convaincus. Si nous ne l'étions pas, on resterait chez nous. Nous allons aller dormir avec la conviction d'obtenir un résultat phénoménal. Nous avons aussi besoin d'un peu de chance, mais ça, ça peut se travailler. Au match aller, nous avons montré qu'on pouvait jouer d'égal à égal avec le Real Madrid. Nous sommes là pour montrer ce dont nous sommes capables", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Nous devons résoudre les problèmes avec le ballon avec personnalité, imposer notre rythme. Nous devons tout faire au bon moment. Nous devons presser au moment adéquat. Et tout cela au plus haut niveau. Nous ne changerons pas trop le jeu de l'équipe. Il n'y aura pas de grands changements. Il y aura des moments où nous devrons nous concentrer sur la défense. Nous devrons faire le match parfait. C'est ce que nous allons essayer de faire", a-t-il ajouté.