PSG - Reims : le match d'après pour Paris ! Les infos de la rencontre

Le PSG reçoit Reims à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Il s'agit du match d'après la qualification en quart de finale de la Ligue des champions.

Le PSG vient de réussir l'un de ses matchs clés cette saison. Le club de la capitale a obtenu sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions après avoir battu la Real Sociedad au huitième de finale retour (2-1) ce mardi. En Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique restent sur deux matches nuls. L'heure est donc à la réaction en Championnat pour espérer conserver les neuf points d'avance sur le dauphin brestois.

En face, Reims est à la 9e place de Ligue 1 et reste sur une courte défaite à domicile face à Lille (0-1). La forme des hommes de Will Still fluctuent cette saison mais ils pourraient s'appuyer sur la dernière rencontre qu'ils ont disputé au Parc des Princes où ils avaient arraché le match nul (1-1). "On ne va pas aller là-bas et s'écraser, on va aller là-bas pour jouer. On va essayer de faire les choses au mieux et essayer de donner la plus belle image du Stade de Reims", a assuré le technicien rémois.

A quelle heure débute le match PSG - Reims ?

Le match PSG - Reims débutera à 13h ce dimanche. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Reims ?

Deux chaînes diffuseront ce PSG - Reims. En effet, Canal+Foot et PrimeVideo retransmettront la rencontre. Willy Delajod sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Reims ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce PSG - Reims. MyCanal et PrimeVideo retransmettront le match. Dans les deux cas il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir suivre ce match de la 25e journée de Ligue 1.

Quelles compositions probables pour PSG - Reims ?

Pour la réception de Reims, Paris devrait être encore privé de Marquinhos qui n'a pas participé à la séance d'entrainement de vendredi. Le XI probable du PSG avec quelques changements : Donnaruma - Hakimi, Danilo, Beraldo, Mendes - Zaïre-Emery, Ruiz, Lee - Kolo-Muani, Mbappé, Dembélé.

De son côté Reims devra faire sans Busi et Okumu toujours blessés. Le XI probable des Champenois : Diouf - Koudou, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Richardson, Teuma - Ito, Khadra, Daramy.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Reims ?

Les cotes de ce PSG - Reims :

Betclic : 1,38 ; 5,40 ; 7,15.

Unibet : 1,38 ; 5,20 ; 6,90.

Winamax : 1,39 ; 5,40 ; 7,25.