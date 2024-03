De Neymar à Zlatan, qu'est ce que la Kings World Cup, compétition créée par Gerard Piqué ?

Le footballeur Gérard Piqué a lancé récemment une nouvelle compétition, la Kings World Cup, diffusée sur la plateforme Twitch. Le Français Amine y participera.

Le streameur Amine, connu sous le pseudonyme aminematue, a annoncé ce lundi 18 mars sa participation à la 1ère Kings World Cup, une compétition de football à sept organisée par Gérard Piqué. Amine avait déjà organisé fin 2022 l'Eleven All Star, un match de football entre créateurs de contenu français et espagnols , qui s'était déroulé au stade Jean Bouin à Paris et avait réuni 1 155 060 spectateurs en direct sur la plateforme de diffusion en ligne Twitch.

C'est quoi la Kings World Cup ?

La Kings World Cup est une coupe du monde de football à sept organisée par l'ancien footballeur du FC Barcelone Gérard Piqué et diffusée sur Twitch. A travers sa société Kosmos, le défenseur a lancé fin 2023 la Kings League, un championnat regroupant des équipes conduites par des streameurs hispanophones, qui revoit les codes standards du football. Deux ligues sont déjà existantes : une en Espagne et une en Amérique du Sud. Avec cette World Cup, Piqué veut réunir 32 équipes pour une coupe du monde, avec 10 équipes de la ligue espagnole, 10 de la ligue sud-américaine et 12 équipes invitées, venant de différents pays du monde.

Un casting cinq étoiles pour un cashprize exceptionnel

Outre le streameur Amine, qui jouera le rôle de président de la sélection, de nombreuses stars du football ont déjà été annoncées. Le brésilien Neymar aura également une équipe, tout comme l'ancien international allemand Mario Götze, qui sera en duo avec l'influenceur Younes Zarou. En tant que président de la compétition, Gérard Piqué a également annoncé la présence du Suédois Zlatan Ibrahimovic, le "Roi des rois" selon ses propres mots dans sa vidéo de présentation.

Pour cette première édition, Piqué a vu les choses en grand. La compétition se tiendra au Mexique durant deux semaines, avec à la clé un million de dollars pour l'équipe qui remportera la compétition.

Une sélection ouverte

Au contraire du Eleven All Star qui réunissait des influenceurs et des créateurs de contenu, dix des douze joueurs de la sélection française seront sélectionnés via une candidature ouverte à tous. 50 potentiels joueurs seront présélectionnés pour passer des essais, afin de retenir les dix meilleurs qui participeront à la Kings World Cup. Enfin, deux joueurs seront directement choisis par Amine. Le streameur français a également annoncé que le nom de l'équipe serait dévoilé en live sa sa chaine Twitch ce mardi 19 mars, à 20h.

Piqué multiplie les expériences sportives

On avait déjà récemment entendu Piqué critiquer le format de 90 minutes du match de football. Dans cette compétition, il tente de nouvelles approches, avec des bonus pour les équipes comme la possibilité d'avoir un but qui compte double durant un certain temps ou celle d'obtenir un pénalty. Avec cette compétition, il remet également en jeu le modèle de diffusion, avec la retransmission intégrale et exclusive sur Twitch. Sa société Kosmos avait également racheté en 2018 l'exploitation de la Coupe Davis de Tennis, avant d'en changer intégralement le format. Face à l'échec de cette nouvelle formule,la fédération internationale de tennis, l'ITF, a annoncé en janvier 2023 la fin du partenariat.