France - Chili : une compo totalement chamboulée et une réaction attendue

Punie par l'Allemagne, l'équipe de France entend montrer un visage plus concentré face au Chili alors que Didier Deschamps va faire tourner.

Il est parfois bon de se souvenir qu'un match de football nécessite certains fondamentaux pour espérer le gagner. La défaite contre l'Allemagne l'a rappelé à une équipe de France passée au travers. "Il faut s'en servir comme exemple", a parfaitement compris Kylian Mbappé. La réception du Chili, accueilli en ce début de printemps du côté du Vélodrome où l'ambiance sera comme toujours fiévreuse et passionnée, donne une parfaite occasion pour cela, même si cela se fera avec des hommes différents.

Deschamps : "Revoir un maximum de joueurs"

N'y voyez aucune volonté de sanctionner ceux qui auraient failli contre le voisin allemand. Au-delà des résultats, Didier Deschamps suit une logique à plus long terme. Le sélectionneur tricolore est rompu à la gestion du calendrier et sait que la fenêtre de mars dans une année de grande compétition, en l'occurrence l'Euro, est propice aux essais. "Un de mes objectifs, c'était de revoir un maximum de joueurs sur ces deux matchs. Ce n'est pas parce que le résultat a été négatif que je vais revoir ma vision. Je pense que c'est le moment de faire ça", a-t-il indiqué aux journalistes. Une manière d'éclairer sa vision et de justifier son choix de faire largement tourner son effectif pour cette deuxième rencontre.

Le premier changement aura lieu dans le but où Maignan va retrouver son costume de titulaire. Touché au genou la semaine passée, le portier de l'AC Milan avait été ménagé contre l'Allemagne au profit de Samba. Il commandera une défense expérimentale avec cette fois la probable association de Konaté et Saliba dans l'axe. Une paire complémentaire qui demande à être éprouvée dans un contexte compétitif. A domicile, Clauss aura une nouvelle occasion de montrer ce qu'il peut apporter dans le couloir droit quand Théo Hernandez reprendra possession du flanc gauche en soutien de Mbappé, indéboulonnable.

Bien installé aussi, Tchouaméni devrait être l'autre joueur conservé par Deschamps. Le milieu madrilène a manqué de tranchant et d'impact samedi dernier et aura à cœur de montrer qu'il vaut mieux que cela. Il devrait être accompagné par son coéquipier en club Camavinga et de Fofana, pour constituer un trio travailleur et dense, avec une belle capacité de projection. Ces deux derniers doivent profiter des circonstances pour instiller le doute dans la réflexion du sélectionneur. En l'absence de Griezmann, leur capacité à apporter du liant dans le jeu sera scrutée.

Un coup à jouer pour Kolo Muani

Devant, outre l'insatiable capitaine et l'inoxydable Giroud, Kolo Muani a un coup à jouer. Il y a trois jours, Thuram a livré une pâle copie et n'a pas clôt le débat sur l'identité de l'avant-centre qui conduira les Bleus à l'Euro. Bien que placé à droite, une position qu'il ne goûte guère, le Parisien pourra se montrer. Dans la semaine précédent le premier match, il avait reçu le soutien de Deschamps qui croit pleinement en ses qualités, lui demandant simplement plus de réalisme dans le dernier geste.

Avec neuf changements, le visage des Tricolores sera radicalement modifié et il ne faut pas s'attendre à des miracles sur le plan de l'expression collective. Encore fois, l'essentiel est ailleurs et notamment dans l'état d'esprit. "Ils savent qu'ils ont leur propre intérêt à être performant mais ça s'inscrit dans un esprit collectif. J'aurai besoin de tout le monde", a rappelé Didier Deschamps à la veille d'affronter le Chili. Une nation qui offrira une tout autre opposition que l'Allemagne avec un jeu plus vif, pratiqué par des gabarits plus petits, à l'image de l'expérimenté Alexis Sanchez dont le retour à Marseille s'annonce spécial.

Le match amical entre la France et le Chili aura lieu à partir de 21h, du côté de l'Orange Vélodrome, à Marseille.

La rencontre amicale entre la France et le Chili sera retransmise en direct, et en exclusivité, sur TF1.

La rencontre entre la France de Didier Deschamps et le Chili conduit par le sélectionneur argentin Ricardo Gareca sera accessible en streaming sur la plateforme MyTF1.

France : Maignan – Clauss, Saliba, Konaté, T. Hernandez – Fofana, Camavinga, Tchouaméni – Kolo Muani, Giroud, Mbappé.

Chili : Bravo – Suazo, Lichnovsky, Diaz, Isla – Nunez, Echevarria – Davilla, Sanchez, Osorio – Vargas.