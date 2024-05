Metz - PSG : Mbappé privé d'adieux en Ligue 1 !

Alors qu'il a annoncé son départ du PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé n'est pas dans le groupe du club de la capitale pour affronter le FC Metz lors du dernier match en championnat.

Pour la 34e et dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace dimanche soir chez le FC Metz qui veut éviter la relégation directe dans l'antichambre de l'élite.

Sauver la place de barragiste

16e de Ligue avant l'ultime journée, le FC Metz a un seul objectif : conserver sa place au classement, synonyme de barrages contre un club de L2. Alors que les Grenats ont 96% de chances d'éviter la relégation directe, il existe un scénario cruel. En effet, s'ils s'inclinent 5 à 0 contre les champions de France et dans le même temps, Lorient s'impose 3-0 contre Clermont, le FC Metz devra retourner en Ligue 2. Pour éviter une éventuelle soirée horrible, près de 28 500 spectateurs seront présents à Saint-Symphorien pour applaudir les stars parisiennes et leurs joueurs. Plus de 3500 VIP seront également au stade, un record historique pour le club à la Croix de Lorraine. En conférence de presse, Laszlo Bölöni a déclaré attendre une bonne prestation de ses joueurs : "Nous allons aborder ce match avec espoir et courage. C'est un match dans lequel je suis sûr qu'on va avoir des moments d'enthousiasme, mais aussi des moments plus difficiles. On est conscients que le Paris Saint-Germain, c'est un autre monde. Mais ça n'empêche pas ce que disait Mario Jardel. Dans le football, tout est possible. Le match Lorient / Clermont ? On sera tenu au courant".

Pas d'adieux pour Mbappé

Absent du groupe parisien qui affronte le FC Metz ce dimanche, Kylian Mbappé ne rejouera plus en Ligue 1. Dimanche dernier face à Toulouse, l'attaquant qui partira du PSG cet été a disputé son dernier match en championnat. Après 246 matchs de Ligue 1, pour un total de 191 buts et 74 passes décisives, Mbappé quitte le championnat français. Marquinhos, Vitinha, Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz ou encore Ousmane Dembélé sont également absents du groupe. À Metz, le PSG dispute sa dernière rencontre en championnat, à moins d'une semaine d'affronter Lyon en finale de la Coupe de France. En conférence de presse, Luis Enrique a adressé le même message qu'avant Nice-PSG mercredi : "C'est la même situation que la semaine dernière. Je crois que c'est important d'avoir une bonne balance des minutes jouées par les joueurs. Qui c'est qui a joué plus qui a joué moins. Mais au final l'objectif, c'est le même, être compétitif et gagner le match contre Metz. Je pense que c'est un match similaire de la Ligue que nous avons eue ici. Ils vont jouer en tant qu'équipe. Ils sont dans les Play-off et ils ont besoin de points et leurs différences de but est bonne. De mon côté, je veux voir une grande performance comme celle contre Nice. Nous voulons nous battre jusqu'à la fin de la saison de la meilleure façon possible".

À quelle heure débute Metz - PSG ?

Le coup d'envoi du match de la 34e journée de Ligue 1 opposant Metz au PSG est prévu dimanche 19 mai à 21h00 au Stade Saint-Symphorien de Metz. Gaël Angoula sera l'arbitre du match.

Sur quelle chaîne regarder Metz - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Canal+Sport 360 diffusera le rencontre entre les Messins et le Paris Saint-Germain. DAZN retransmettra également l'affiche.

Comment suivre Metz - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le dernier match du PSG en Ligue 1 cette saison à Metz sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Metz - PSG ?

Metz : Oukidja (G) - Colin, Traoré, S. Sané, Udol - Ndoram, Camara, Jean Jacques - Van den Kerkhof, Mikautadze, Diallo.

PSG : Navas (ou Tenas) - Hakimi, Danilo, Skriniar, N.Mendes - Mayulu, Zaïre-Emery, Asensio – Kolo Muani, Ramos, Barcola.

Quels sont les pronostics de Metz - PSG ?