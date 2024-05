DIRECT. Metz - PSG : les Parisiens s'envolent face à des Messins proches de la Ligue 2, suivez le match

Après l'heure de jeu, Gonçalo Ramos et Senny Mayulu sont remplacés par Randal Kolo Muani et Éthan Mbappé.

Sur une contre-attaque messine, Georges Mikautadze enrhume Danilo qui finit assis sur la pelouse. Dans la foulée, le Géorgien frappe mais Keylor Navas sort vite et détourne. Quel arrêt du portier parisien !

Luis Enrique vient d'envoyer Randal Kolo Muani et Ethan Mbappé à l'échauffement.

Au retour des vestiaires, Georges Mikautadze trouve Danley Jean-Jacques. Pressé par Beraldo, le milieu contrôle et frappe mais c'est trop croisé.

Gaël Angoula ne tombe pas dans le piège après la récupération de Mukiele. Six mètres.

Face à une défense laxiste, Gonçalo Ramos profite et sert Nuno Mendes qui frappe en force. Sa tentative heurte le petit filet extérieur droit d'Oukidja.

Sur le corner qui suit, Nuno Mendes annihile la contre-attaque et fait faute. Il écope du premier carton jaune.

Équipe concernée par le maintien également, Lorient compte bien prendre la place de barragiste occupée par Metz pour le moment. Les Merlus ont pris les devants face à Clermont grâce à un but d'Abergel.

Udol sauve le FC Metz ! Mukiele reprend un centre du pied droit et frappe à rebond. Lobé, Oukidja ne peut rien faire mais Udol repousse de la tête sur sa barre transversale.

21:33 - Double occasion

Sur le côté droit, Mukiele fait la différence sur Diallo et frappe mais Oukidja repousse du pied. Quelques secondes plus tard, Asensio combine et frappe du gauche mais c'est trop croisé.