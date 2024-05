Saint-Etienne - Rodez : heure, chaîne TV... Les infos du playoff d'accession au barrage de la Ligue 1

Ce vendredi, les Verts de Saint-Etienne vont tenter de se qualifier pour les barrages face à Rodez.

Au terme d'un match fou et une séance de tirs au but renversante face au Paris FC, Rodez s'est qualifié pour la finale du playoff d'accession au barrage de la Ligue 1. Les joueurs de l'Aveyron vont tenter de réaliser un nouvel exploit face au grand Saint-Etienne qui espère retrouver l'élite la saison prochaine. Les Verts ont une revanche à prendre après avoir terminé à la 3e place de la Ligue 2 à cause notamment d'un dernier revers lors de l'ultime journée face à Quevilly.

Pour se donner les moyens d'affronter Metz en barrage dans quelques jours, es Stéphanois, dans leur entre de Geoffroy-Guichard doivent battre Rodez, face à qui ils ont été tenus en échec, le 10 mai dernier, à domicile (1-1), en Ligue 2. "C'est extraordinaire de jouer à Geoffroy-Guichard, c'est ce que les joueurs voulaient, se déplacer dans un Chaudron bouillant ", a déclaré sur beIN Sports Olivier Dall'Oglio. " Jouer devant ce public extraordinaire suffit à motiver tout le monde. Ils doivent avoir envie d'y aller tout de suite ".

À quelle heure suivre la rencontre ?

Le playoff du barrage d'accession à la Ligue 1 aura lieu à 20 h 30 au stade Geoffroy-Guichard.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

La rencontre sera diffusée sur beIN Sport à 20 h 30. Un direct commenté sera également assuré sur notre site, ouest-france.fr.