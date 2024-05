Lyon - PSG : Mbappé fera ses adieux à Lille, coup de tonnerre à l'OL !

Ce samedi soir, l'Olympique lyonnais défie le Paris Saint-Germain à Lille en finale de la Coupe de France. Si Kylian Mbappé sera titulaire pour son dernier match avec le club de la capitale, le portier lyonnais Anthony Lopes devrait débuter sa ultime rencontre avec l'OL sur le banc.

Ce soir, la Coupe de France va connaître son vainqueur de l'édition 2023/2024. Qui de l'Olympique Lyonnais ou du Paris Saint-Germain ? Réponse au Stade Pierre Mauroy de Lille.

Lopes, privé d'adieux

Alors qu'il a fait ses adieux au Parc OL lors du dernier match de Ligue dimanche dernier contre Strasbourg, Anthony Lopes ne devrait pas être aligné ce soir contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. En concurrence avec Lucas Perri, le Portugais a reçu le soutien de Jérôme Rothen. "Je trouve que c'est un manque dans l'état d'esprit de compétiteur de faire jouer le deuxième gardien en Coupe de France quand il n'y a que deux compétitions à jouer. Mais je suis désolé, tu dois mettre les meilleurs joueurs en finale donc avec Lopes à la place de Perri. Tu pouvais avoir un peu plus de classe. Il a donné 24 ans au club. Cela fait plus de dix ans qu'il est numéro un à Lyon. Il n'a pas gagné un trophée. Tu as l'occasion de lui offrir ce dernier match et peut-être un trophée. Dans l'excitation, tu crois qu'il ne va pas grimper au rideau si tu le mets? Déjà qu'il saute un peu partout, je suis sûr qu'il aurait assumé et porté les autres quand ça serait difficile car le match le sera", a déclaré l'ancien joueur professionnel dans son émission sur RMC. En conférence de presse, Pierre Sage n'a pas partagé sa décision sur le choix de son gardien titulaire : "J'ai parlé aux gardiens mercredi il me semble. Cela reste entre nous. Je préfère attendre avant de vous répondre".

Face au Paris Saint-Germain, l'entraîneur lyonnais préfère dédramatiser l'enjeu de cette finale : "Il est difficile de le caractériser. Ma réponse va vous surprendre, mais je la prends comme un match supplémentaire. C'est une grande chance de pouvoir disputer un match de plus quand tout le monde est déjà en vacances. Une chance pour nous et donc pour moi". Il fait confiance à ses joueurs pour ne pas être pris par la pression : "Je pense ça ne se joue pas à l'échelle d'une équipe mais des individus. Dans les deux effectifs, il est possible que des joueurs ressentent une forme de pression. Mais dès le coup d'envoi donné, il y a un match à jouer. Certains seront inhibés, d'autres stimulés à l'idée de la disputer. Faisons en sorte que nos joueurs soient tous stimulés".

Mbappé titulaire ? "Bien sûr" selon Luis Enrique

Non aligné par Luis Enrique lors des deux derniers matchs parisiens en Ligue 1 à Nice et à Metz, Kylian Mbappé disputera bien son dernier match avec le PSG ce soir en finale de la Coupe de France. En conférence de presse, l'Espagnol l'a confirmé : "Vous voulez savoir s'il va jouer ? Bien sûr". Malgré le titre en Ligue 1 et l'élimination en Ligue des champions, le technicien a souligné l'implication de ses joueurs : "L'implication de tous les joueurs a été parfaite. Je pense que le mérite ne me revient pas, mais au match qu'on joue demain, parce que c'est une finale. Il y aura les deux virages de supporters, 90 minutes et une éventuelle prolongation, c'est toujours un match spécial. Je suis ravi de ce que je vois à l'entraînement, tous les joueurs ont l'attitude qu'il faut".

Luis Enrique a profité de la conférence de presse pour louer les qualités de Pierre Sage et de son groupe : "Pierre Sage est arrivé il y a 27 matches, et il a des statistiques incroyables. Il a renversé une situation très difficile, de manière très spectaculaire. C'est un grand entraîneur. Il y a beaucoup de qualité individuelle dans cette équipe, surtout en attaque. C'est une équipe avec une autre dynamique, du talent. Dans le dernier match, il y a eu un type de défense en première période, un autre en seconde. En finale, à un moment, il faut jouer son va-tout, donc on verra sûrement des choses différentes. C'est une équipe très dangereuse quand elle a le ballon et qui est parvenue à se créer des occasions contre nous".

À quelle heure débute Lyon - PSG ?

Le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France opposant l'OL au Paris Saint-Germain est prévu samedi 25 mai à 21h00 au Stade Pierre Mauroy de Lille (France). François Letexier sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder Lyon - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIN Sports 1 diffusera la finale de la Coupe de France. L'affiche sera également retransmise en clair sur France 2.

Comment suivre Lyon - PSG en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de la Coupe de France entre l'Olympique lyonnais et le PSG sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur le site France TV.

Quelles sont les compositions probables de Lyon - PSG ?

Lyon : Perri (G) - Mata (ou Maitland-Niles), O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Caqueret, Tolisso, Nuamah - Lacazette (c), Benrahma.

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Beraldo ou Skriniar, N.Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Dembele, K.Mbappe, Barcola.

Quels sont les pronostics de Lyon - PSG ?