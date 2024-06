Le modèle de Toni Kroos durant toute sa carrière est un improbable joueur français

L'Allemand Toni Kroos, qui dispute sa toute dernière compétition internationale avec l'Allemagne, a une idole bien particulière.

La carrière de Toni Kroos est un véritable exemple de régularité au plus haut niveau, mais à 34 ans, il est temps pour le milieu de terrain du Real Madrid de prendre sa retraite à l'issue de l'Euro de football, qui se dispute du 14 juin au 14 juillet prochain, dans son pays natal, l'Allemagne. "Je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans mon esprit le bon moment pour prendre ma décision et d'avoir pu le choisir moi-même. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau de performance", a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux au moment de l'annonce de sa retraite.

Son palmarès est impressionnant avec trois championnats d'Allemagne, une Ligue des champions, une Supercoupe de l'UEFA, une Coupe du monde des clubs, trois Coupes d'Allemagne et une Supercoupe d'Allemagne avec le Bayern Munich. Au Real depuis 2014, Toni Kroos a étoffé son palmarès avec 23 trophées supplémentaires, dont voici le détail impressionnant : quatre championnats d'Espagne, cinq Ligues des champions, cinq Coupes du monde des clubs, quatre Supercoupes de l'UEFA, une Coupe d'Espagne et quatre Supercoupes d'Espagne. Le milieu est également champion du monde en 2014 avec l'Allemagne, il lui manque un titre dans tout son palmarès, l'Euro.

Sa carrière, Toni Kroos l'a doit bien évidemment à lui même, mais aussi à ses idoles dont une Française, Johan Micoud. Élu dans le onze type de l'année 2014, après le sacre mondial avec la Mannschaft, Toni Kroos avait été questionné sur ses idoles et a rendu hommage au Français. "En ce qui concerne mon poste, Zinédine Zidane est évidemment une de mes idoles", a-t-il expliqué. "Mais Johan Micoud est mon joueur favori. Il jouait à Brême à l'époque, je le trouvais excellent. Il m'a servi de modèle."

© FABIAN BIMMER/AP/SIPA

On la presque oublié, mais le Français était en effet l'un des cadres de l'équipe allemande du Werder Brême. Avec plus de 160 matchs au compteur, il était, avant Franck Ribéry, le joueur français ayant le plus marqué dans le championnat allemand. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir jouer Johan Micoud, le Français était un modèle de un jeu technique, distribuant de nombreuses passes décisives grâce à sa vision de jeu impeccable.

C'est aussi un palmarès qui n'a rien à envier aux autres avec un Euro remporté en 2000 avec les Bleus, un titre de champion de France avec Bordeaux en 1999 ou encore un championnat d'Allemagne avec Brême.

Après cette déclaration de Kroos, l'homme aux 17 sélections avec l'équipe de France (pour un seul but) et qui est désormais l'un des consultants phares de la Chaîne L'Equipe a fait part de son émotion sur les réseaux sociaux. "Merci à tous pour vos messages sur l'intervention de Toni Kroos", avait-t-il écrit dans un tweet. "Qu'il continue de régaler tous les amoureux du foot... Perso très ému !" On le serait pas moins.