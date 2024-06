DIRECT. Espagne - Croatie : démonstration de la Roja, suivez le match

L'Espagne a assommé la Croatie lors de la première période et mène déjà 3-0, dans ce premier choc de l'Euro 2024 à Berlin. Suivez cette rencontre du groupe B en direct commenté en notre compagnie.

En direct

19:06 - C'est reparti entre l'Espagne et la Croatie ! M. Oliver siffle le coup d'envoi de la seconde période entre l'Espagne et la Croatie (3-0). Les Croates vont devoir marquer rapidement pour espérer revenir dans cette rencontre, alors que les Espagnols engagent pour ces 45 dernières minutes.

19:00 - L'Espagne doit bien gérer la deuxième période Les Espagnols ont bien évidemment réussi le plus dans cette rencontre puisqu'ils mènent 3-0 dans ce premier choc de l'Euro 2024. Mais ils vont devoir maintenant gérer la deuxième période sans se faire peur, car un but croate pourrait vite relancer ce match.

18:55 - La Croatie balayée La Croatie n'a pas concédé beaucoup d'occasions dans cette première période face à l'Espagne mais se retrouve déjà menée 3-0, après des buts de Morata (28e), Ruiz (33e) et Carvajal (45e+2). Les Croates vont devoir réussir un exploit pour revenir dans cette rencontre.

18:49 - C'est la pause ! L'Espagne mène 3 à 0 contre la Croatie M. Oliver renvoie les deux équipes aux vestiaires ! Ultra-réaliste, l'Espagne mène déjà 3-0 contre la Croatie à la pause.

18:48 - BUT ! Carvajal alourdit l'addition (3-0) L'Espagne assomme la Croatie dans le temps additionnel ! A la suite d'un corner joué court, Yamal finit par centrer dans les six mètres et Carvajal plonge pour tacler le ballon dans le but d'un Livakovic impuissant. 3-0 pour l'Espagne !

18:47 - Deux minutes de temps additionnel L'arbitre anglais M. Oliver accorde deux minutes de temps additionnel minimum dans cette première période entre l'Espagne et la Croatie.

18:46 - Kramaric tente sa chance de loin Devant le bloc espagnol positionné bas, Kramaric décide de tenter sa chance de loin mais ne parvient pas à cadrer sa frappe qui semblait bien partie.

18:43 - L'occasion pour la Croatie ! Quelle occasion pour la Croatie ! Kramaric déborde bien sur le côté droit et parvient à centrer en bout de course. Au deuxième poteau, Gvardiol reprend en demi-volée et croise bien son ballon mais ça passe juste à côté. Unai Simon n'avait pas pu toucher le cuir...

18:40 - Le jeu reprend, avec Pedri Légèrement sonné, Pedri va tout de même pouvoir reprendre après un court passage sur le bord de la pelouse. Le jeu a repris sur la pelouse de l'Olympiastadion.

18:39 - Pedri reste au sol Pedri a reçu un ballon de Kovacic directement dans la tête et M. Oliver arrête le match pour que le staff espagnol puisse s'occuper du jeune meneur de jeu espagnol.

18:36 - La Croatie condamnée à réagir La Croatie a encaissé deux buts en trois minutes et se retrouve maintenant dos au mur dans cette rencontre. Les coéquipiers de Modric doivent réagir sous peine d'hypothéquer leurs chances de qualification, déjà.

18:33 - BUT ! Ruiz double la mise pour l'Espagne (2-0) L'Espagne fait le break et mène 2-0 après 32 minutes de jeu ! Alors que Kovacic a eu une opportunité d'égaliser, c'est finalement les Espagnols qui marquent. Dans la surface, Fabien Ruiz élimine Modric puis Kovavic d'un beau crochet à chaque fois avant de tromper Livakovic d'une frappe du gauche. 2-0 pour l'Espagne !

18:30 - BUT ! Morata débloque la rencontre (1-0) L'Espagne prend l'avantage dans cette rencontre ! Plein axe, Fabian Ruiz parvient à servir Alvaro Morata dans la profondeur alors que la défense croate est désorganisée. Le capitaine espagnol ne tremble pas et trompe Livakovic sur sa première opportunité ! 1-0 pour l'Espagne.

18:27 - Nico Williams se rate Sur l'aile gauche, Nico Williams se remet sur son pied droit et recherche Lamine Yamal de l'autre côté mais le centre de l'ailier de l'Athletic Club est trop long. Yamal ne peut reprendre.

18:24 - Budimir de la tête Sur un bon centre venu de la droite, Budimir parvient à prendre le dessus sur Le Normand de la tête et reprend le ballon mais ça passe largement à côté. Le choc entre les deux joueurs a été impressionnant mais les deux sont costauds.

18:21 - La Croatie se rebiffe Les Croates parviennent à faire jeu égal dans cette rencontre face à l'Espagne alors qu'on vient de dépasser les 20 minutes de jeu. La possession s'équilibre.

18:18 - Cucurella concède un coup franc dangereux La latéral gauche de l'Espagne Marc Cucurella concède bêtement un coup franc dangereux à l'angle de la surface. Majer est à la baguette mais Morata renvoie le ballon de la tête au premier poteau.

18:16 - Yamal s'emmêle les pinceaux Lamine Yamal a pour la première l'opportunité d'accélérer en profondeur et se retrouve face à deux défenseurs croates en rentrant dans la surface. Il tente de frapper derrière mais manque le ballon et son geste.

18:14 - Première séquence collective de la Croatie Les Espagnols dominent ce début de rencontre face aux Croates, qui ne parviennent que maintenant à conserver le ballon pendant une longue séquence, après 13 minutes de jeu.

18:11 - Bon coup franc pour l'Espagne à venir Alvaro Morata obtient un premier coup franc intéressant, à une trentaine de mètres du but croate, décalé sur la gauche. Nico Williams se charge de le frapper mais c'est trop long et le ballon sort directement en sortie de but.

18:08 - Morata tente sa chance Alvaro Morata est le premier joueur à frapper dans cette rencontre mais écrase trop son ballon du gauche à l'entrée de la surface. Le capitaine espagnol tente de montrer la voie à ses coéquipiers.

18:06 - Ruiz manque de précision Fabian Ruiz hérite du ballon à l'entrée de la surface avec un peu de réussite et recherche Pedri d'une passe cachée mais c'est trop long. Le Parisien aurait aussi pu frapper à cette distance-là.

18:03 - L'Espagne prend le contrôle du match Les Espagnols ont pris le contrôle de la rencontre dans ces premières minutes et ont mis le pied sur le ballon. Même si ça reste pour le moment stérile.

18:00 - C'est parti entre l'Espagne et la Croatie ! M. Oliver siffle le coup d'envoi de cette rencontre entre l'Espagne et la Croatie à Berlin ! Ce sont les Croates qui engagent dans cette première période, sous un beau soleil.