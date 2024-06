Espagne - Croatie : suivez le premier choc de l'Euro 2024

Le premier vrai choc de cet Euro 2024 oppose ce samedi 15 juin à Berlin l'Espagne et la Croatie dans le groupe B. Un match que les deux équipes ne peuvent pas se permettre de perdre.

L'Espagne et la Croatie s'affrontent ce samedi 15 juin 2024 à l'Olympiastadion de Berlin (18 heures), dans le premier choc de l'Euro 2024 à l'occasion de la première journée dans le groupe B (qui comprend aussi l'Italie et l'Albanie). Les Espagnols et les Croates se connaissent bien et ont l'habitude de s'affronter ces dernières années. Les deux nations se sont croisées lors de quatre des six dernières compétitions internationales (2012, 2016, 2021 et donc 2024). C'est même la quatrième fois consécutive que les deux équipes vont se rencontrer à l'Euro et la septième sur les douze dernières années en compétition officielle.

La Roja en confiance

Ces confrontations ont le plus souvent tourné en faveur de la Roja depuis 2012. La sélection espagnole s'est imposée face à la Croatie notamment en huitièmes de finale de l'Euro 2020 (disputé en 2021 en raison du Covid-19) au terme d'un match fou (5-3, a.p.) mais aussi en finale de la dernière Ligue des Nations (0-0, 5 t.a.b. à 4). Il reste difficile de dégager un vrai favori de ce duel au sommet, entre une Espagne rajeunie qui doit confirmer son rebond de la Coupe du monde 2022 et une Croatie qui s'appuie sur des joueurs d'expérience, à l'image de Luka Modric. À bientôt 39 ans, le milieu de terrain croate retrouvera sur le terrain certains de ses coéquipiers du Real Madrid comme Nacho et Dani Carvajal, avec qui il vient de remporter une sixième Ligue des champions personnelle.

Les stars de sortie

Pour ce premier choc de l'Euro 2024, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente devrait s'appuyer sur son prodige de 16 ans, Lamine Yamal, et sur Nico Williams sur les ailes. Le joueur du PSG Fabian Ruiz devrait accompagner Pedri et Rodri au milieu, alors qu'en l'absence d'Aymeric Laporte, c'est Nacho qui formera la charnière centrale avec Robin Le Normand. Le onze de départ probable de l'Espagne : U. Simon - Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella - Pedri, Rodri, F. Ruiz - Yamal, Morata, N. Williams. Du côté croate, Brozovic et Kovacic devraient former un milieu d'expérience avec Modric. Le onze de départ probable de la Croatie: Livakovic - Juranovic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Brozovic, Kovacic, Modric - Kramaric, Budimir, Majer.

L'Espagne favorite

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la télévision française pour ce match entre l'Espagne et la Croatie, qui sera exclusivement retransmis par beIN Sports, ce samedi 15 juin à partir de 18 heures. C'est l'Anglais Michael Oliver qui sera chargé d'arbitrer cette rencontre. Dans cette rencontre au sommet de l'Euro 2024, la Roja est donnée favorite par les différents sites de paris sportifs. La côte pour une victoire espagnole oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire croate à Berlin se situe vers 5. La côte pour un match nul est d'environ 3,5.