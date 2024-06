Belgique - Slovaquie : De Bruyne fait une annonce osée

Pour son entrée en lice dans cet Euro 2024, la Belgique, présente dans le groupe E, affronte la Slovaquie à Francfort, en ce lundi 17 juin.

Les grands noms du continent se succèdent. En ce lundi 17 juin, la Belgique attaque l'Euro 2024 avec un choc face à la Slovaquie. Incapables de gagner un grand tournoi avec la génération Hazard, les Diables Rouges, outsiders, veulent créer l'exploit dans cette compétition.

Face à la presse, Kevin De Bruyne, cadre de sa sélection, a fait preuve de franchise à l'heure de commenter la forme des siens. "Je ne vois pas cet Euro comme une revanche. La coupe du Monde au Qatar a été une déception, mais c'était il y a un an et demi. L'Euro est un nouveau tournoi, avec un nouvel entraîneur et une équipe qui a changé de moitié. Ce qui s'est passé est derrière nous, et il est inutile de s'éterniser dessus. Le groupe vit, les jeunes sont affûtés et ont envie de se montrer sous leur meilleur jour. Un tournoi comme celui-ci offre l'occasion de montrer leur qualité. Tout ce que je vois en match et à l'entraînement est de bon augure. L'équipe est prête pour réussir quelque chose de bon."

Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. En avant-match, le sélectionneur Domenico Tedesco a apporté des nouvelles rassurantes concernant Theate et Vertonghen. "Ils ont pris part aux trois derniers jours d'entraînement." Ils postulent ainsi pour ce Belgique - Slovaquie. En revanche, Meunier, touché lors du dernier match de préparation contre le Luxembourg le 8 juin, "sera de retour après le match contre la Roumanie."

Dans le cadre du deuxième match du groupe E, la Belgique, pour son entrée en lice, affronte la Slovaquie à la Deutsche Bank Park de Francfort. Le coup d'envoi sera donné à 18h00. M.Meler (TUR) sera au sifflet.

Vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Belgique - Slovaquie. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1.

Pour suivre Belgique - Slovaquie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

La composition probable des Diables Rouges pour ce Belgique - Slovaquie : Casteels ; Faes, Witsel, De Cuyper ; Castagne, Mangala, Onana, Doku ; Trossard, De Bruyne ; Lukaku.

La composition probable du Repre pour ce Belgique - Slovaquie : Dubravka ; Pekarik, Hancko, Skriniar, Vavro ; Lobotka, Kucka, Duda ; Schranz, Bozenik, Haraslin.