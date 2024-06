Que signifie le bandeau porté par Memphis Depay ?

Joueur fantasque, Memphis Depay l'est aussi dans son accoutrement.

Memphis Depay fait parler de lui ! Alors que les yeux sont rivés sur le masque de Kylian Mbappé, vous remarquerez que l'ancien attaquant de l'OL aborde un bandeau lors des rencontres de l'Euro 2024 avec sa sélection des Pays-Bas (il avait également lors des matchs de préparation).

Un joli coup marketing de la part de l'attaquant puisque ce dernier est en rupture de stock dans de nombreux magasins. Mais pourquoi un tel signe distinctif avec son numéro 10 brodé en doré et l'inscription " Who cares ? " (qui s'en soucie ?)? "Cela retient ma transpiration. Cela me va bien. Ma copine aime. C'est un nouveau look" a lancé laconiquement celui qui est désormais libre de tout contrat.

Son sélectionneur, Ronald Koeman avait indiqué qu'il regrettait ne pas avoir été mis au courant, mais n'a pas voulu faire de grosse polémique. "Je n'ai pas aimé le fait d'avoir été surpris, avait-il réagi. Mais je ne trouve pas ça grave. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'en faire tout un foin." Notons que l'UEFA n'a rien dit à propos de ce masque.