Albanie - Espagne : les Albanais rêvent d'exploit

Déjà assurée de la qualification et de la première place du groupe B, l'Espagne affronte ce lundi soir (21 heures) l'Albanie, qui peut encore rêver des huitièmes de finale à l'Euro 2024.

Avec deux victoires et zéro but encaissé en deux matchs contre la Croatie (3-0) et l'Italie (1-0), l'Espagne aborde sereinement sa dernière rencontre dans le groupe B de l'Euro 2024 face à l'Albanie. Déjà qualifiée et assurée de la première place, la Roja va même pouvoir se permettre le luxe de ne pas s'inquiéter et de faire tourner son effectif dans cette dernière journée de la phase de poules. Le suspense sera même plutôt du côté du match entre les Italiens et les Croates, qui s'affronteront dans le même temps ce lundi soir (21 heures). Mais les Espagnols feront face à des Albanais qui se jetteront eux à corps perdu dans cette rencontre, puisqu'ils ont toujours la possibilité d'obtenir une qualification historique pour les huitièmes de finale.

L'Albanie y croit

Dans ce qui était présenté comme le groupe de la mort au tirage au sort, l'Albanie tire son épingle du jeu et espère encore réaliser l'exploit face aux Espagnols pour se hisser en huitièmes de finale. Les Albanais ont mené face à l'Italie (1-2) puis face à la Croatie (2-2) sans jamais réussir à l'emporter. "Nous sommes vivants, fiers et ambitieux. Nous allons devoir nous battre, tout donner sur le terrain, réaliser notre meilleure performance, a lancé le sélectionneur brésilien Sylvinho dimanche en conférence de presse. Et, si nous faisons cela, peut-être que nous aurons la chance de continuer cette compétition. " Ce serait bien évidemment historique, pour ce pays qui ne participe à l'Euro que pour la deuxième fois après 2016.

Place aux remplaçants espagnols

Pour cette rencontre sans enjeu pour la sélection espagnole, l'entraîneur Luis de la Fuente devrait en profiter pour effectuer une large revue d'effectif, qui pourrait même concerner tous les joueurs jusqu'au gardien habituellement titulaire, Unai Simon. Jesus Navas, Grimaldo, Merino, Zubimendi et Ferran Torres devraient tous avoir leur chance. Le onze de départ probable de l'Espagne : Raya - J. Navas, Vivian, Le Normand, Grimaldo - Merino, Zubimendi, Baena - F. Torres, Oyarzabal, Olmo. Du côté albanais, Sylvinho devrait s'appuyer sur la même équipe que face à la Croatie, même si un doute subsiste sur le nom du numéro neuf titulaire, qui sera Manaj ou Broja. Le onze de départ probable de l'Albanie: Strakosha - Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj - Ramadani, Asllani - Asani, Laçi, Bajrami - Manaj.

L'Espagne favorite

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la télévision française pour ce match entre l'Albanie et l'Espagne. Cette rencontre du groupe B sera diffusée uniquement sur beIN Sports ce lundi soir à partir de 21 heures. Pour suivre cette rencontre entre Albanais et Espagnols sur Internet, il vous faudra donc également posséder un abonnement à beIN Sports. Dans ce match décisif, l'Espagne est désignée favorite par les différents sites de paris sportifs, malgré sa qualification déjà acquise. La cote pour une victoire de la Roja oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Albanais se situe au-dessus de 7,5. La cote pour un match nul est d'environ 5.