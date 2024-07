EURO 2024. France - Belgique : cette statistique qui élimine déjà les Bleus, l'avant match en direct

Cette stat effrayante pour les Bleus

Une stat assez terrifiante traverse la France avant ce 8e puisque les Bleus réalisent quasiment le même parcours qu'à l'Euro 2020. Et on le sait, les Bleus ont été éliminés aux tirs au but face à la Suisse en 8e. Dans le détail et pour prouver cette similitude, les Bleus se sont imposés lors du premier match grâce à un but marqué contre son camp (Allemagne en 2021, Autriche en 2024), la deuxième rencontre s'est soldée sur un score nul (Hongrie en 2021 et Pays-Bas en 2024) et la troisième également, avec notamment des buts marqués sur penalty par les deux équipes (Portugal en 2021 et Pologne en 2024)... Peut être pour cela que Didier Deschamps a préparé pour la première fois la séance des tirs au but.