Un arbitre très expérimenté pour France - Portugal

Nouvel arbitre anglais pour l'équipe de France en quart de finale de l'Euro.

L'équipe de France sera dirigée par Michael Oliver, ce vendredi à 21h pour son quart de finale de l'Euro 2024 face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Agé de 39 ans, le même âge que CR7, l'arbitre est une référence aussi bien en Angleterre, où il officie en Premier League depuis 2010 qu'au niveau international.

Il s'agira de sa 4e rencontre dans la compétition après les deux matchs de la phase de groupes entre l'Espagne et la Croatie (3-0) et entre l'Ukraine et la Slovaquie (2-1) puis le 8e de finale remporté par l'Allemagne contre le Danemark (2-0) qu'il avait interrompu en raison du très violent orage durant le match.

S'il a arbitré le PSG et l'OM cette saison face à la Real Sociedad et le Benfica, Il a également déjà dirigé les hommes de Didier Deschamps à l'Euro 2021 lors du match nul concédé contre la Hongrie lors de la phase de groupes de la compétition. (1-1)