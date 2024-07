Pays-Bas - Angleterre : les Anglais face à un gros coup dur

Les Pays-Bas affrontent l'Angleterre ce mercredi à l'occasion de la deuxième demi-finale de l'Euro 2024. Une grosse incertitude règne dans les rangs des Anglais.

Les Pays-Bas sont progressivement montés en puissance dans cet Euro 2024. Après une phase de poules poussive et une 3e place décevante, les Hollandais ont corrigé la Roumanie (3-0) avant de renverser la Turquie (2-1). C'est la première fois depuis 2004 que les Oranje ont rejoint le dernier carré d'un Euro. "Je pense que pour tout le pays, c'est quelque chose de spécial", a estimé le sélectionneur des Bataves, Ronald Koeman, après la rencontre face à la Turquie.

En revanche, pour l'Angleterre la montée en puissance n'existe pas vraiment. Les Three Lions déçoivent et s'en sortent à chaque fois très bien. Le dernier miracle en date c'était lors du quart de finale face à la Suisse avec une victoire aux tirs au but (1-1; 5 t.a.b à 3). Au tour d'avant, Bellingham avait arraché l'égalisation d'un retourné magique dans le temps additionnel face à la Slovaquie avant une victoire en prolongations (2-1). "On ne veut pas s'arrêter là", a assuré Gareth Southgate.

A quelle heure débute le match Pays-Bas - Angleterre ?

Le match Pays-Bas - Angleterre débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera au BvB Stadion de Dortmund en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Pays-Bas - Angleterre ?

Deux chaines diffuseront cette deuxième demi-finale de l'Euro 2024 entre les Pays-Bas et l'Angleterre. M6 et Bein Sports 1 retransmettront cette rencontre. L'Allemand Felix Zwayer sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays-Bas - Angleterre ?

Deux diffusions streaming diffuseront ce Pays-Bas - Angleterre. MyCanal et M6+ proposeront une diffusion streaming pour cette deuxième demi-finale de l'Euro 2024.

Quelles compostions probables pour Pays-Bas - Angleterre ?

Ronald Koeman ne change pas beaucoup d'hommes depuis le début de la compétition. Pour cette demi-finale il devrait rester encore sur du grand classique. Le XI probable des Oranje : Verbruggen - Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake - Schouten, Reijnders - Bergwjin, Simons, Gakpo - Depay.

Du côté de l'Angleterre, il existe une grosse incertitude autour de Harry Kane sorti sur blessure face à la Suisse en quarts de finale. Toney pourrait prendre sa place à la pointe de l'attaque. Le XI probable de l'Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Foden, Bellingham - Toney.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays-Bas - Angleterre ?

Betclic : 3,30; 2,92; 2,60

Unibet : 3,30; 2,92; 2,60

Winamax : 3,30; 2,90; 2,60