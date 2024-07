Espagne - Angleterre : un Français en finale de l'Euro 2024 !

Ce dimanche, l'arbitre français, François Letexier, a été désigné pour officier lors de la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre.

La finale de l'Euro 2024 opposera l'Espagne à l'Angleterre ce dimanche à l'Olympiastadion de Berlin. Coup d'envoi à 21h00.

Un Français en finale

Après Clément Turpin qui avait arbitré le match d'ouverture Allemagne-Ecosse, l'arbitrage français reçoit une nouvelle fois les faveurs de l'UEFA. En effet, François Letexier a été désigné pour arbitrer la finale du championnat d'Europe entre l'Espagne et l'Angleterre. La dernière fois qu'un Français a arbitré un match à ce niveau, c'était en 1988 où Michel Vautrot avait officié lors de la finale entre les Pays-Bas et l'URSS. Désigné pour 10 matchs de Coupe d'Europe cette saison, François Letexier vit cet été, sa première expérience dans une grande compétition internationale. Ce dimanche soir, le Français va devenir le plus jeune arbitre à officier dans une finale.

Douze ans après

Vainqueur de la France mardi, l'Espagne retrouve la finale de l'Euro, douze ans après. En 2012, la Roja s'était imposée face à l'Italie. Pour ce dernier rendez-vous de la compétition face à l'Angleterre, Luis De La Fuente s'attend à une rencontre compliquée : "C'est une finale, ce sera compliqué et très équilibré entre les deux meilleures équipes. Ces matches se décident sur des détails et celui qui commettra le moins d'erreurs aura plus de chance de gagner. Il faut être hyper concentré." Peu importe le résultat en finale, le sélectionneur espagnol est fier du chemin parcouru : "Je suis fier du parcours que nous avons fait pour arriver ici, de l'envie des joueurs, leur talent, leurs efforts, ils ont gagné le droit de se sentir très fiers d'eux. Personne ne leur a rien donné et ils sont là, ils ont un présent et un immense futur, quoiqu'il arrive demain."

En conférence de presse, De La Fuente a évoqué la dynastie espagnole des années 2010 : "Je crois que c'est une très belle génération, je connais beaucoup d'entre eux depuis les sélections de jeunes. Après, on parle de sélections mythiques de l'histoire du foot espagnol. Mais nous aussi on veut marquer l'histoire. J'ai confiance en ces joueurs, comme en d'autres qui ne sont pas là, pour assurer un beau futur pour le foot espagnol. Mais cela ne veut pas dire qu'ils gagneront toujours." Pour cette finale, l'Espagne pourra compter sur le retour de Dani Carvajal et Robin Le Normand, suspendus en demi-finale. En revanche, Pedri et Ayoze Perez seront dans les tribunes, blessés.

Rompre le sort

Trois ans après son rendez-vous manqué à domicile contre l'Italie, l'Angleterre est de retour en finale de l'Euro où les Three Lions vont défier l'Espagne. En conférence de presse, Gareth Southgate a confié qu'il a rêvé de ce moment : "Au début, on a visualisé. Quand vous essayez de créer des rêves, vous devez avoir une image limpide de ce que vous voulez voir à la fin. Et, vous savez, si nous décomposons cette vision, c'est là où nous voulons aller. Les détails qui doivent être corrigés entrent en jeu. Au cours des deux dernières années on a vu les améliorations que nous devions apporter en tant qu'équipe. Je pense que cela allume un petit feu pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est différent. Il faut impacter le groupe de façons différentes."

Le sélectionneur anglais veut offrir une soirée spéciale aux Anglais : "Nous savons ce que cela signifierait pour tout le monde en Angleterre. Nous savons ce que cela signifierait pour nous en tant qu'équipe, pour le dur travail accompli, pas seulement par ce groupe de joueurs, mais par les joueurs qui sont avec nous depuis 6 ou 7 ans. Ils ont joué un rôle important dans cette aventure avec nous et avec tout le staff qui a été impliqué, c'est vraiment un énorme effort collectif. Toutes ces personnes ont contribué à créer la culture que nous avons. Et, oui, nous aimerions offrir une soirée spéciale à tout le monde demain." Face à la Roja, Luke Shaw devrait débuter sur le couloir gauche à la place de Kieran Trippier.

À quelle heure débute Espagne - Angleterre ?

Le coup d'envoi de la finale de l'Euro 2024 opposant l'Espagne à l'Angleterre est prévu dimanche 14 juillet à 21h00 à l'Olympiastadion de Berlin (Allemagne). François Letexier (France) sera l'arbitre de la finale.

Sur quelle chaîne regarder Espagne - Angleterre ?

Détenteur des droits TV de l'Euro 2024, BeIn Sports 1 diffusera la dernière affiche de la compétition entre la Roja et les Three Lions. La rencontre sera également retransmise en clair sur M6.

Comment suivre Espagne - Angleterre en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur M6+.

Quelles sont les compositions probables d'Espagne - Angleterre ?

Espagne : U.Simón (G) - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - F.Ruiz, Rodri, Olmo - Yamal, Morata, N.Williams.

Angleterre : Pickford (G) - Walker, Stones, Guéhi - Saka, Mainoo, Rice, L.Shaw - J.Bellingham, Foden - Kane.

