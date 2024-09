CAN 2025. Libéria - Algérie : avec sérieux, les Fennecs évitent le piège des Lone Stars !

20:30 - Un match sérieux des Fennecs, le résumé

Piège évité. Après une victoire inaugurale contre la Guinée équatoriale, l’Algérie se rendait ce mardi soir au Libéria lors du deuxième match des éliminatoires à la CAN 2025. Sur une pelouse synthétique, les Fennecs ont mis du temps à prendre leurs marques face à des Lone Stars, très joueurs et qui ont laissé des espaces sur les ailes. Avant la vingtième minute de jeu, Farsi pousse le ballon du pointu pour Amine Gouiri qui trompe Koulibaly sur sa gauche (0-1, 17e). Huit minutes plus tard, les Verts sont une nouvelle fois à l'attaque et Zorgane inscrit un bijou. Il récupère le cuir à trente mètres des cages et envoie une frappe lourde et flottante pour laisser le portier adverse loin du ballon (0-2, 25e). Dans la foulée, ce dernier cède sa place à Songo qui s'est montré en évidence.

Au retour des vestiaires, les Lone Stars reviennent avec de meilleures intentions, faisant reculer des Algériens qui ont toujours géré les temps faibles. À l'entame du dernier quart d'heure, Atal et Bounedjah entrent en jeu et font la différence trois minutes plus tard. Sur une contre-attaque, le piston droit déboule sur son aile et laisse son vis-à-vis dans le vent. L'ancien joueur de l'OGC Nice déclenche une frappe, détournée par Songo qui revient dans les pieds de l'attaquant qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des cages. Avec cette deuxième victoire, l'Algérie débute parfaitement sa campagne de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.