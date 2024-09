L'hymne de la Ligue des champions aussi a changé, allez vous reconnaître ce nouvel instrument ?

Ecoutez bien l'hymne de la Ligue des champions ce soir. Alors que la compétition a été totalement chamboulée, lui aussi a été revisité, avec un tout nouvel instrument...

Le jour tant attendu est arrivé. La Ligue des champions, compétition reine des clubs de football à travers l'Europe, reprend ses droits ce mardi 17 septembre, avec le début d'une nouvelle saison pleine de promesses. Outre les affiches alléchantes qui attendent les fans aux quatre coins du continent (au choix, Juventus de Turin - PSV Eindhoven, AC Milan - Liverpool ou Real Madrid - Stuttgart dès ce soir, Manchester City - Inter Milan demain, Atlético Madrid - Leipzig et Monaco - FC Barcelone jeudi soir), c'est surtout la formule de la compétition qui va connaître un bouleversement majeur cette année.

Aux oubliettes la traditionnelle phase de poules à laquelle la Ligue des champions nous avait habitués pendant des décennies ! Place désormais à un championnat unique regroupant 36 équipes dans un seul et unique classement. Chaque club disputera 8 rencontres face à 8 adversaires différents, selon un tirage au sort organisé fin août. Ce dernier a été organisé selon une logique complexe de chapeaux.

À l'issue de cette première phase, un classement sera établi et les 8 meilleures équipes se qualifieront pour les huitièmes de finale, quand 8 autres devront passer par des barrages. Un format qui promet plus de spectacle et de suspense, selon les organisateurs, menacés par la "Super Ligue" que certains clubs de l'élite souhaiteraient créer.

Mais la Ligue des champions fait aussi peau neuve sur le plan esthétique. Son hymne historique, devenu aussi mythique que la compétition elle-même au fil des années, a lui aussi subi un bon lifting. Rassurez-vous : il n'y aura pas de bouleversement radical, mais seulement quelques arrangements subtils et l'ajout de cuivres au milieu des célèbres choeurs, qui eux, n'ont pas changé d'un pouce ("Ils sont les meilleurs, Sie sind die Besten, These are the champions" etc.). Ecoutez plutôt ci-dessous l'extrait dévoilé cette semaine par l'UEFA :

L'UEFA a notamment voulu marquer ce nouveau départ par l'ajout de trompettes, qui viennent ajouter encore un peu à l'atmosphère épique du célèbre morceau, tout en conservant l'âme de cette musique si particulière qui fait vibrer les amateurs de foot. Des petites touches de modernité donc, pour une Ligue des champions fidèle à ses racines ? Réponse ce soir, avec la découverte de l'hymne, mais aussi de cette nouvelle formule qui doit encore convaincre.