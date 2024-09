Brest - Sturm Graz : "c'est un peu con"... La crainte d'Eric Roy pour les débuts bretons en Ligue des champions

Qualifiée pour la première fois en Ligue des Champions, l'équipe de Brest affronte Sturm Graz ce jeudi, champion d'Autriche, pour son premier match dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.

Brest -Sturm Graz pour l'histoire ? Troisième de Ligue 1 la saison dernière après une épopée magnifique, le Stade Brestois va enfin découvrir ce soir la Ligue des Champions ce jeudi, à 21h. Les partenaires de Romain Del Castillo en ont longuement rêvé avec une attente démesurée qui a duré plus de trois mois entre la fin de championnat et le début de la grande Coupe d'Europe. Ils y sont enfin, enfin prêts, pour leur premier défi ce soir face au champion d'Autriche, le Sturm Graz.

Brest -Sturm Graz n'est certes pas une affiche de rêve pour un baptême en C1, mais l'opposition sera tout de même intéressante, face à une équipe qui a mis fin à l'hégémonie de plus de dix ans du Red Bull Salzbourg sur le championnat autrichien. Contraints de jouer leurs matches à domicile au stade du Roudourou à Guingamp (le stade Francis Blé n'est pas aux normes des exigences de l'UEFA), les Bretons vivront quand même des frissons et des sentiments exceptionnels pour cette première joute continentale.

Des matches où Brest a le devoir d'exister

Avant ce Brest -Sturm Graz , le coach finistérien Eric Roy ne s'est d'ailleurs pas caché en conférence de presse. Pour lui, si son équipe a un niveau de jeu intéressant, elle doit se surpasser sur le plan mental pour aborder cette première expérience en C1. La crainte est évidemment de voir son équipe s'enfermer dans une forme d'inhibition : "Après ce qu'on a fait l'année dernière, si on ne part pas pour la vivre à fond, c'est un peu con. Sur les 8 équipes, il y a des matches où on a le devoir d'exister. Après, peut-être qu'on fera 0 point, comme d'autres équipes françaises ont fait avant nous". Avoir sa place parmi les grands Europe ne doit pas être une finalité. Malgré des départs importants à l'intersaison (Brassier, Mounié) et deux blessés importants (Pierre Lees-Melou et Romain Faivre), l'équipe Bretonne a les moyens de viser une qualification pour les barrages (finir parmi les 24 premiers du classement).

Dans cette optique, Brest ne doit pas calculer face à Sturm Graz, une première victoire ce soir sera un excellent moyen de lancer ce parcours avant d'affronter les cadors (Leverkusen, Barcelone, PSV Eindhoven et Real Madrid). Même si Eric Roy n'exclut pas un exploit par la suite comme il a vécu il y a 29 ans avec l'OL face à la Lazio : "On avait éliminé la Lazio de Rome, à une époque où les clubs français ne battaient jamais les clubs italiens. La Lazio était en tête du Calcio, elle venait de mettre 4-0 à la Juve le week-end avant le retour à Rome. On avait gagné difficilement (2-1) à l'aller à domicile. Mais on était allé gagner 2-0 là-bas ". C'est tout le mal qu'on souhaite aux Ty Zefs qui vivront en cette fin d'année une jolie parenthèse en C1 après un début de championnat laborieux (3 points en 4 matches)

A quelle heure débute le match Brest - Sturm Graz ?

Le match Brest - Sturm Graz débutera à 21h ce jeudi. Il aura lieu au stade de Roudourou à Guingamp. C'est l'arbitre Ecossais Nicholas Walsh qui dirigera la rencontre.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Brest - Sturm Graz ?

Deux chaines diffuseront ce Brest - Sturm en l’occurrence Canal Sport 360 et Canal+Live 3.

Quelle diffusion streaming pour le match Brest - Sturm Graz ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Brest - Sturm via l'application MyCanal.

Les compos probables