LDC. Brest - Sturm Graz : Brest sur la voie d'un succès historique, le direct

C'est fini, Brest s'impose face à Sturm Graz deux buts à un après une prestation aboutie alors que la mission n'était pas aisée face au Champion d'Autriche. Victoire méritée des Bretons, qui aurait pu être plus large.

Suite à une belle passe de Romain Del Castillo, Martin bute encore une fois sur Scherpen et voit sa frappe encore une fois déviée hors du cadre.

Suite à une magnifique combinaison entre Martin et Ajorque, le premier tente une frappe croisée mais Scherpen s'emploie merveilleusement encore une fois pour dévier le ballon du bout des pieds comme un handballeur. Grosse occasion pour Brest

Amavi et Sima sortent du côté du Stade Brestois , ils sont remplacés par Haïdara et Pereira Lage.

Yardmici et Camara sont rentrés du côté de Sturm à la place respectivement de Biereth et Kiteishvili.

Jonas Martin et Kamory Doumbia sont rentrés du côté de Brest à la place de Mahdi Camara et Edmilson Fernandes. On entre dans le money time de cette rencontre.