Futsal. France - Argentine : suivez le match en direct

Pour sa première Coupe du monde de Futsal de son histoire, l'équipe de France affronte l'Argentine ce jeudi avec en jeu, une place en finale. Une demi-finale compliquée pour les Bleus face à l'une des meilleures nations.

17:00 - Duels âpres Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir de l'agressivité dans cette rencontre. Après une récupération tricolore, Ouassini Guirio veut faire parler sa vitesse mais le ballon est bien taclé.

16:59 - C'est parti ! Abdessamad Mohamed donne le coup d'envoi ! C'est parti pour cette première période de vingt minutes.

16:59 - Engagement pour les Bleus Après le toss, l'engament de cette demi-finale sera donné par l'équipe de France.

16:55 - Le corps arbitral Pour cette deuxième demi-finale du Mondial de Futsal, Ryan Shepheard sera l'arbitre.Il sera assisté par Fahad Alhosani et Jorge Flores tandis que Anatoliy Rubakov sera le quatrième arbitre.

16:54 - Place à la Marseillaise Après l'hymne argentin, la Marseillaise résonne dans la Humo Arena de Tashkent.

16:51 - Entrée des joueurs Les joueurs français et argentins pénètrent sur le parquet de l'Humo Arena. Le coup d'envoi sera donné après les hymnes.

16:50 - Le cinq de départ argentin Sarmiento (g), Claudinio, Corso, Brandi et Taborda (cap) débuteront France - Argentine sur le parquet.

16:45 - Trois confrontations Le 31 août dernier, les Bleus se sont retrouvés pour se préparer au Mondial où ils ont affronter l'Argentine à Orléans. Battus 5-3 lors du quatrième match de préparation, les Bleus ont connu leur première défaire depuis depuis seize matches et quatorze mois. "Il faudra être en capacité de faire plus, non seulement de rivaliser mais l'objectif étant d'aller en finale il faudra faire plus qu'à Orléans. On s'est préparé. La Coupe du monde nous a aidés aussi à progresser. On va le faire avec beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup de conviction, la conviction qu'on peut mettre cette équipe d'Argentine en difficulté", a souligné Raphaël Reynaud en référence à cette dernière défaite. Dans l'histoire, les deux nations se sont affrontées à trois reprises : en août 2024 après deux matchs amicaux en mai et juin 2019 (défaite 4-1 puis match nul 4-4).

16:40 - Reynaud : "Le plus gros défi de l'histoire de l'Équipe de France" En conférence de presse, Raphaël Reynaud a planté le décor de cette rencontre qui s'annonce historique pour les Bleus : "L'équipe se connaît, le projet de jeu est identifié, on sait ce que l'on a faire et il n'y avait pas besoin d'ajouter le côté historique à tout ça. Je pense que c'est le plus gros défi de l'histoire de l'Équipe de France. Aujourd'hui, on n'est pas sur un match de préparation, pas sur un match amical. On est sur une demi-finale de Coupe du monde et contre l'une des plus grandes équipes qui existent. Donc c'est le plus grand défi. On verra bien ce qui nous arrivera mais en tout cas on se donnera tous les moyens".

16:35 - Le cinq de départ Pour éliminer l'Argentine et se qualifier en finale, les Bleus débuteront au coup d'envoi avec Francis Lokoka, Souheil Mouhoudine, Ouassini Guirio, Ayoud Saadaoui et Abdessamad Mohammed.

16:30 - Comment suivre France - Argentine en streaming ? Si vous souhaitez regarder la demi-finale de la Coupe du monde de Futsal entre les Bleus et les Argentins sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devez vous rendre sur la page dédiée au direct de la chaîne L'Équipe.

16:25 - Point sur les effectifs Voici les deux effectifs qui vont s'affronter ce jeudi après-midi : France : Thibaut Garros et Francis Lokoka (gardiens) ; Sid Belhaj, Souheil Mouhoudine, Kévin Ramirez, Ayoub Saadaoui et Mamadou Touré (défenseurs) ; Abdessamad Mohammed, Nicolas Ménendez et Arthur Tchapchet (pivots) ; Steve Bendali, Ouassini Guirio, Nelson Lutin et Mamadou Touré (ailiers).

Argentine : Nicolás Sarmiento et Nicolás Kravetzky (gardiens) ; Agustín Plaza, Sebastián Corso, Pablo Taborda (défenseurs) ; Lucas Tripodi, Ángel Claudino, Lucas Bolo, Luciano Gauna, Kiki Vaporaki et Kevin Arrieta (ailiers) ; Matías Rosa, Cristián Borruto et Alan Brandi (pivots).

16:20 - Sur quelle chaîne regarder France - Argentine ? Détentrice des droits TV du Mondial de Futsal, la chaîne L'Équipe diffusera l'affiche du dernier carré des Français face à l'Argentine.

16:15 - L'Argentine favorite Championne du monde en 2016 et vice-championne du monde en 2021, l'Argentine est favorite pour retrouver le Brésil en finale. En conférence de presse, le sélectionneur Raphaël Reynaud a loué les qualités des Sud-Américains : "C'est vraiment une équipe sud-américaine et même "argentine" par excellence, avec d'abord une agressivité défensive incroyable, des valeurs défensives à peine imaginables. C'est le Venezuela mais avec beaucoup plus de qualités techniques et un côté "tueur" assez impressionnant. En deux Coupes du monde, elle est championne du monde et vice-championne du monde. C'est une équipe d'une exceptionnelle grinta".

16:10 - Le Paraguay et le Kazakhstan vaincus Pour se hisser dans le dernier carré, les Bleus et les Argentins ont respectivement éliminés le Paraguay (2-1) et le Kazakhstan (6-1).

16:05 - Finale face au Brésil Ce jeudi après-midi, la France et l'Argentine s'affrontent en demi-finale de la Coupe du monde de Futsal pour tenter de retrouver le Brésil en finale, tombeur de l'Ukraine (3-2).