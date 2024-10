Futsal. France - Argentine : "Une équipe exceptionnelle", pourquoi il s'agit du plus grand défi de l'histoire des Bleus

Pour sa première Coupe du monde de Futsal de son histoire, l'équipe de France de Futsal affronte l'Argentine ce jeudi avec en jeu une place en finale. Une demi-finale compliquée pour les Bleus face à l'une des meilleures nations.

Décidément, la France et l'Argentine ne se quittent plus ces dernières années, peu importe la discipline. Ce jeudi après-midi, les deux nations se retrouvent en demi-finale de la Coupe du monde de Futsal où elles vont tenter de retrouver le Brésil en finale, tombeur de l'Ukraine. Championne du monde en 2016 et vice-championne du monde en 2021, l'Argentine fait office de favori face à nos Bleus qui comptent tout donner pour rêver jusqu'au bout lors de leur première participation à un Mondial. En conférence de presse, Raphaël Reynaud a loué les qualités de l'équipe sud-américaine : "C'est vraiment une équipe sud-américaine et même "argentine" par excellence, avec d'abord une agressivité défensive incroyable, des valeurs défensives à peine imaginables. C'est le Venezuela mais avec beaucoup plus de qualités techniques et un côté "tueur" assez impressionnant. En deux Coupes du monde, elle est championne du monde et vice-championne du monde. C'est une équipe d'une exceptionnelle grinta".

Le sélectionneur des Bleus a planté le décor de cette affiche qui s'annonce relevée : "L'équipe se connaît, le projet de jeu est identifié, on sait ce que l'on a faire et il n'y avait pas besoin d'ajouter le côté historique à tout ça. Je pense que c'est le plus gros défi de l'histoire de l'Équipe de France. Aujourd'hui, on n'est pas sur un match de préparation, pas sur un match amical. On est sur une demi-finale de Coupe du monde et contre l'une des plus grandes équipes qui existent. Donc c'est le plus grand défi. On verra bien ce qui nous arrivera mais en tout cas on se donnera tous les moyens".

Une confrontation récente

Le 31 août dernier, les Bleus se sont retrouvés pour se préparer au Mondial où ils ont affronter l'Argentine à Orléans. Battus 5-3 lors du quatrième match de préparation, les Bleus ont connu leur première défaire depuis depuis seize matches et quatorze mois. "Il faudra être en capacité de faire plus, non seulement de rivaliser mais l'objectif étant d'aller en finale il faudra faire plus qu'à Orléans. On s'est préparé. La Coupe du monde nous a aidés aussi à progresser. On va le faire avec beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup de conviction, la conviction qu'on peut mettre cette équipe d'Argentine en difficulté", a souligné Raphaël Reynaud en référence à cette dernière défaite. Dans l'histoire, les deux nations se sont affrontées à trois reprises : en août 2024 après deux matchs amicaux en mai et juin 2019 (défaite 4-1 puis match nul 4-4).

À quelle heure débute France - Argentine ?

Le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du monde de Futsal opposant la France à l'Argentine est prévu jeudi 3 octobre à 17h00 à la Humo Arena de Tashkent (Ouzbékistan).

Sur quelle chaîne regarder France - Argentine ?

Détentrice des droits TV du Mondial de Futsal, la chaîne L'Équipe diffusera l'affiche du dernier carré des Français face à l'Argentine.

Comment suivre France - Argentine en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la demi-finale de la Coupe du monde de Futsal entre les Bleus et les Argentins sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devez vous rendre sur la page dédiée au direct de la chaîne L'Équipe.

Quels sont les effectifs français et argentins de la Coupe du monde de Futsal ?