PSG - Strasbourg : "Ce sera un match difficile, très disputé" avertit Luis Enrique

Pour la 8e journée de Ligue 1, Paris accueille Strasbourg au Parc des Princes ce soir à 21H00. Invaincus en championnat, les hommes d'Enrique s'attendent à un match accroché.

« Un match tranquille contre Strasbourg, c’est impossible. J’ai déjà prévenu mes joueurs. C’est une équipe avec beaucoup de joueurs de qualité, qui est très jeune. Ce sera un match très difficile, très disputé », Luis Enrique est clair, prendre de haut le RCSA serait une erreur. Un match à un moment charnière, juste avant un calendrier bouillant (réception du PSV, déplacement à l’OM, réception de Lens puis de l’Atlético Madrid). Prendre des points ce soir est donc impératif pour des Parisiens qui pointent à la deuxième place du général derrière Monaco, preuve que le PSG n’est pas si souverain cette saison. Cette équipe reste d’ailleurs sur une performance contrastée avec un match nul à Nice (1-1). Une réaction est donc attendue de la part des joueurs du coach espagnol face à un adversaire qui réussit historiquement au PSG. Le club de la capitale reste d’ailleurs sur 14 matches sans défaite face à cet adversaire. Malgré des statistiques qui ne parlent pas en leur faveur, les Strasbourgeois ne comptent pas faire de la figuration.

Le RCSA, conscient de la qualité de l’effectif adverse, va tout de même proposer du jeu comme l’annonce son coach, Liam Rosenior : « On ne changera rien à nos idées de jeu, on sait qu’on peut faire quelque chose là-bas ». Une ambition assumée face à des Parisiens qui vont se présenter quasiment au complet. Seuls Kimpembe, Ramos et Hernandez sont indisponibles.

A quelle heure débute le match PSG - Strasbourg ?

La rencontre entre le PSG et Strasbourg débutera à 21h00 ce samedi. Il se déroulera au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Strasbourg ?

Le rencontre entre le PSG et Strasbourg sera diffusée sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de ce PSG - Strasbourg ?

Pour le PSG. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Kolo Muani, Dembélé

Pour Strasbourg. Petrovic - Senaya, Sow, Sylla, Moreira - Mwanga, Santos - Bakwa, Diarra, Nanasi - Emegha.