Montpellier - OM : une grosse sensation dans le onze de départ marseillais

Montpellier reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche en clôture de la huitième journée de Ligue 1.

Montpellier inquiète depuis le début de la saison. Les Héraultais, avant-derniers de Ligue 1, ont un bilan alarmant avec quatre points pris en sept journées. Les joueurs de Michel Der Zakarian doivent se relancer après la trêve internationale mais la réception de l'OM s'annonce périlleuse puisque le MHSC n'a plus gagné face à l'OM depuis novembre 2018. L'entraineur héraultais va tenter de renverser cette spirale négative avec un changement de gardien. Montpellier a la pire défense de l'élite avec déjà 21 buts concédés.

En face, après un début de saison canon, la machine olympienne commence déjà à s'essouffler. Les Phocéens restent sur deux matchs sans succès avant la trêve internationale face à des adversaires qui leur étaient inférieurs sur le papier. Face à la lanterne rouge, Angers, l'OM a concédé un match nul (1-1) ce qui n'a pas du tout plu aux supporteurs marseillais qui ont chahuté leur équipe en fin de match. "On doit bien jouer et réussir à ne pas perdre l'équilibre. On doit tout faire pour avoir la victoire car ça redonne de l'enthousiasme, ça rallume la lumière", a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Montpellier - OM ?

Le match Montpellier - OM débutera à 20h45 ce dimanche. Il se déroulera au Stade de la Mosson de Montpellier.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Montpellier - OM ?

Seul DAZN retransmettra la rencontre entre Montpellier et l'OM. L'expérimenté Clément Turpin sera au sifflet pour arbitrer ce match de la huitième journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Montpellier - OM ?

DAZN proposera une diffusion streaming de ce match entre Montpellier et l'OM. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Montpellier - OM ?

Michel Der Zakarian a déjà annoncé son changement de gardien pour ce match. Benjamin Lecomte occupera le poste pour ce match à la place de Dimitry Bertaud. Le XI probable de Montpellier : Lecomte - Sacko, Omeragic, Tchato, Mincarelli - Touré, Chotard - Nordin, Savanier, Khazri - Adams.

En face, Roberto De Zerbi a aussi livré un gros détail sur sa composition d'équipe. En effet, pour la première fois depuis son arrivée à Marseille, Adrien Rabiot débutera dans l'entre-jeu. En forme, Jonathan Rowe pourrait également débuter. Le XI probable de l'OM : Rulli - Murillo, Kondogbia, Balerdi, Brassier - Rabiot, Hojbjerg - Greenwood, Harit, Rowe - Wahi.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Montpellier - OM ?

Betclic : 4,35; 4,13; 1,70

Winamax : 4,40; 4,20; 1,68

Unibet : 4,35; 4,15; 1,70