Real - Dortmund : les doutes d'Ancelotti sur sa défense

Battu lors de la deuxième journée de Champions League par Lille (0-1), le Real doit réagir face au Borussia Dortmund, dans un remake de la finale de la dernière édition. Face à un adversaire revanchard, Ancelotti espère retrouver une solidité défensive chez son équipe.

Le rebond est attendu du côté de la Casa Blanca après le revers face aux Lillois il y a trois semaines. Carlo Ancelotti et ses joueurs savent que les points sont précieux dans ce mini Championnat où seuls les 8 premiers seront assurés de disputer les huitièmes de finale. Quatre ans jour pour jour exactement après sa dernière défaite à domicile en phase de poules de C1 (face à Shakhtar 2-3), le champion d'Espagne ne veut penser qu'aux trois points et espère renouer avec le succès face au Borussia. Pour cela le coach italien compte sur un Kylian Mbappé en forme mais aussi une défense plus solide comme il l'a avoué hier en conférence de presse "Nous avons plus de difficultés dans le jeu de possession et de contrôle, car nous n'avons pas les joueurs qui ont les caractéristiques de jouer dans les petits espaces. Le jeu est un peu plus vertical et nous convient bien, mais nous devons avoir une meilleure défense, comme nous l'avons très bien fait la saison dernière. Nous essayons de donner plus de solidité à l'équipe".

Un Borussia plus collectif

Ancelotti redoute l'adversaire allemand, même si un sentiment de revanche peut galvaniser le Borussia, il ne souhaite pas s'engager sur ce terrain là. L'ancien coach Milanais préfère mettre l'accent sur la qualité et les forces de cette équipe renouvelé presque à moitié à l'intersaison " Ils seront différents de la saison dernière, car ils ont changé d'entraîneur et certains joueurs. Mais ils ont la même idée, ils travaillent bien ensemble et ils ont une qualité collective. Ca sera un adversaire redoutable". Son homologue Nuri Sahin, coach de Dortmund abonde dans le même sens " Un bon résultat à Bernabeu ne sera possible que grâce à un travail collectif important face au Real. Nous devons et nous voulons être courageux en s'appuyant sur les fondements de nos deux premières victoires dans cette compétition ".

Sahin, jeune entraîneur de 36 ans qui a connu une expérience mitigée au Real en tant que joueur, souhaite que ses protégés se nourrissent de la défaite en finale pour offrir un meilleur visage face à leur bourreau du printemps " Vous devez mettre dans une bouteille les sentiments que vous avez ressenti lors de la finale, la mettre de côté et l'utiliser pour se motiver. C'est très important pour moi. Nous devons convertir ce sentiment en énergie positive. J'espère que les joueurs atteindront un jour à nouveau la finale ".

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre le Real et le Borussia Dortmund débutera ce mardi à 21h, elle sera dirigée par l'arbitre Roumain Istvan Kovacs.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?

Vous pouvez suivre ce duel entre le Real et le Borussia sur Canal+ Sport, début de rencontre à21 heures.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compos probables :

La compo probable du Real Madrid: Courtois - Militao, Tchouaméni, Rudiger - Vazquez, Valverde, Camavinga, Mendy - Bellingham, Mbappé, Vinicius.

La compo probable du Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Gross, Can, Malen, Brandt, Sabitzer - Guirassy

Les différentes côtes :

Le Real Madrid reste largement favori chez les bookmakers pour cette confrontation face au Borussia

Betclic : Real Madrid 1,44 / Nul 5,05 / Dortmund 5,95.



Unibet: Real Madrid 1,44 / Nul 5,10 / Dortmund 6,00.



Parions Sports : Real Madrid 1,43 / Nul 5,10 / Dortmund 6,00.