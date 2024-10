OM - PSG : des retrouvailles sous haute tension pour un ancien de la maison parisienne

L'OM accueille le PSG ce dimanche dans le grand Classique du Championnat de France pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a fait le plein de confiance avant l'un des matchs les plus importants de la saison. En effet, une semaine avant le fameux Classique de ce dimanche soir face au PSG, Marseille a corrigé Montpellier (5-0) et a soigné son efficacité offensive. Il en faudra face aux Parisiens pour espérer faire chavirer le Vélodrome qui s'annonce bouillant. En Ligue 1, il faut remonter à 2020 pour retrouver une victoire olympienne dans ce grand duel de l'élite française. Au classement, les Phocéens occupent la troisième place avant cette 9e journée et un succès contre leur ennemi de toujours pourrait les relancer et les ramener à hauteur du PSG, leader. "J'attends toujours beaucoup de mes joueurs. Je suis amoureux de mon équipe, qui est très forte et avec des joueurs de très haut niveau", a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse avant cet OM - PSG.

Le Paris-Saint-Germain est certainement un peu plongé dans le doute. Si leur invincibilité tient toujours en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont enchainé une deuxième rencontre européenne sans le moindre succès. Les joueurs de la capitale ont été tenus en échec sur leur pelouse face au PSV Eindhoven (1-1). Il s'agit d'une nouvelle contre-performance où l'efficacité offensive a été mise à mal. Le PSG a tiré 26 fois mais n'a trouvé la faille qu'une seule petite fois. Mais lorsque les Parisiens se déplacent au Vélodrome, ils déçoivent rarement en Championnat. Ils sont invaincus depuis 10 rencontres sur les terres de leur meilleur ennemi. "Avec ce type de match, tout ce que tu as fais avant n'a aucune importance. Il y a une telle tension. Je suis très satisfait. On a fait un très bon match face au PSV. Je suis très optimiste par rapport à ce que je vois", a déclaré l'entraineur du PSG.

A quelle heure débute le match OM - PSG ?

Le match OM - PSG débutera à 20h45 ce dimanche. Il se déroulera dans l'antre marseillais, le Stade Vélodrome qui sera archi comble pour ce choc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée OM - PSG ?

Une seule chaine diffusera cet OM - PSG. C'est DAZN qui retransmettra la rencontre. François Letexier aura la lourde responsabilité d'arbitrer ce match à l'atmosphère toujours très tendue.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - PSG ?

La seule diffusion streaming pour suivre cet OM - PSG sera sur DAZN. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre ce grand Classique.

Quelles compostions probables pour OM - PSG ?

Roberto De Zerbi a aimé ce qu'il a vu la semaine passée du côté de Montpellier. Pour autant il pourrait procéder à quelques changements. Brassier, Kondogbia et Luis Henrique devraient regagner le onze de départ. L'ancien Parisien Adrien Rabiot devrait être titulaire d'entrée pour les grandes retrouvailles avec son club formateur. Le XI probable de l'OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier - Rabiot, Hojbjerg - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Wahi.

En face, Luis Enrique est habitué aux surprises de dernière minute. Mais la tendance est, pour le moment, au retour de Vitinha dans l'entre-jeu. Le Portugais avait été sorti du onze en Ligue des champions au profit de Fabian Ruiz. Devant, en l'absence prolongée de Ramos, Asensio tiendrait la corde pour débuter. Le XI probable des Parisiens : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Dembélé, Asensio, Barcola.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - PSG ?

Betclic : 3,80; 3,90; 1,85

Unibet : 3,82; 3,90; 1,84

Winamax : 3,90; 4; 1,85