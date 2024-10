DIRECT. OM - PSG : suivez le match

L'OM accueille le PSG ce dimanche dans le grand Classique du Championnat de France pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

20:41 - Le volcan s'apprête à exploser ! Le Vélodrome bouillonne au moment où les deux formations rentrent sur la pelouse pour disputer ce tant attendu OM - PSG qui clôt la 9e journée de Ligue 1.

20:34 - Des chants homophobes déjà entendus Malgré les menaces, les supporteurs marseillais ont entonné des chants homophobes avant le début de la rencontre. "Paris, Paris, on t’enc***" ou encore des "Il faut les tuer ces pé**s de Parisiens" ont été chantés dans les travées du Vélodrome.

20:27 - Paris mise sur la jeunesse Avec une moyenne d'âge de 24 ans et 7 jours, c'est la composition parisienne la plus jeune dans un Classique depuis l'année 2000 toutes compétitions confondues.

20:20 - Soir de 100e Amin Harit célèbre sa 100e en Ligue 1 à l'occasion de ce PSG - OM. Un beau cap pour l'ancien joueur de Nantes qui n'entrait pas forcément dans les plans de Roberto De Zerbi au début de la saison. C'est le 25e joueur marocain à atteindre cette barre symbolique dans l'élite.

20:13 - Paris long au démarrage Cet OM - PSG pourrait se décanter au retour des vestiaires ou en tous cas du côté des Parisiens. En effet, deux tiers des buts des joueurs de la capitale ont eu lieu au retour des vestiaires. L'ambiance d'un Classico peut possiblement changer la donne.

20:06 - Du respect entre les deux entraineurs Si cet OM - PSG entretient une rivalité historique depuis plusieurs années, les deux entraineurs ont échangé des louanges en conférence de presse. Roberto De Zerbi a estimé que Luis Enrique était le "meilleur entraineur d'Europe". Ce dernier lui a répondu en disant de Roberto De Zerbi qu'il était un "entraineur passionnant".

19:59 - Les compositions d'équipes On connait les deux onze de départ de cet OM - PSG. Du côté marseillais, l'ancien Parisien Adrien Rabiot débute bien la rencontre en tant que titulaire. Luis Henrique retrouve une place de titulaire. Le XI marseillais : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier - Harit, Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Wahi, Henrique. En face, c'est plutôt classique pour l'entraineur parisien qui renouvelle sa confiance à Vitinha dans l'entre-jeu. Lee a été préféré à Asensio en rôle de faux numéro neuf devant. Le XI du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Lee, Barcola.

19:52 - Paris dernière équipe invaincue Cette saison en Ligue 1, le PSG reste la dernière équipe invaincue. Elle tentera de prolonger cette invincibilité à l'occasion de cet OM - PSG. Plus tôt, ce dimanche, l'AS Monaco a connu sa première défaite de la saison en Championnat dans le derby face à l'OGC Nice.

19:45 - Pas de supporteurs parisiens Ce OM - PSG se déroulera sans la présence des supporteurs parisiens qui ont été privés de déplacement. Pour autant, ils ont tenu à délivrer un message à leur équipe avant le déplacement au Stade Vélodrome. "Présence du Collectif Ultras Paris et de Handicap PSG à l’entraînement ce matin pour encourager nos joueurs et leur assurer notre soutien avant le clasico de ce dimanche. S’en est suivie une rencontre avec le président Nasser Al-Khelaïfi, marquée par des échanges très positifs et constructifs avec les leaders de l’association.

Échanges également avec l’équipe et le staff pour rappeler l’importance de ce match : c’est tout un stade et une ville qui comptent sur eux pour ramener la victoire et porter haut les couleurs de Paris. Ensemble, nous sommes invincibles ! Allez Paris !", peut-on lire dans un communiqué du groupe d'ultras, le CUP.

19:30 - Un duel de buteurs ! Cet OM - PSG est aussi l'occasion de voir les deux meilleurs buteurs de Ligue 1. En effet, les deux équipes ont beaucoup marqué et elles peuvent remercier Mason Greenwood, côté Phocéen, et Bradley Barcola, côté Parisien. Le second est le meilleur réalisateur du Championnat juste devant le joueur anglais qui n'a qu'un petit but de retard. Le meilleur passeur est aussi présent puisque Joao Neves a déjà délivré cinq passes décisives.

19:15 - Un étau qui se resserre Contrairement aux années précédentes, cet OM - PSG semble plus serré que jamais sur le papier. Les forces en présence semblent s'équilibrer. Alors que Marseille s'est renforcé au niveau de l'effectif, Paris a connu un mercato plus calme et la blessure de Gonçalo Ramos en début de saison a laissé le club sans véritable numéro neuf. Les Parisiens ont aussi quelques carences défensives alors que les Phocéens sont à l'aise offensivement. Toutes ces données peuvent laisser penser que ce Classique sera disputé.

19:00 - Une pluie de buts ? Cet OM - PSG est l'occasion de voir sur la pelouse les deux meilleures attaques de la Ligue 1. En effet, après huit journées disputées, les Parisiens ont marqué 25 buts contre 21 pour Marseille. À ce stade d'une saison, les Phocéens n'avaient réalisé cet exploit qu'une seule fois sur les 75 dernières saisons.

18:45 - Paris dans le doute Si Marseille a retrouvé de la confiance, il est difficile de dire la même chose de Paris. Avant cet OM - PSG, les joueurs de la capitale ont accueilli le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Après avoir été battu par Arsenal (0-2), Paris n'a pas retrouvé goût à la victoire en ne concédant qu'un petit match nul face à l'équipe néerlandaise (1-1). Les hommes de Luis Enrique se sont surtout signalés par leur terrible manque de réalisme devant le but avec un but inscrit sur 26 frappes tentées.

18:30 - L'OM en confiance Les Marseillais ont préparé cet OM - PSG de la meilleure des manières. Ils ont corrigé Montpellier lors de la dernière journée de Ligue 1 (5-0) en retrouvant goût au succès après deux matchs sans victoire en Championnat. L'OM en a profité pour se relancer en reprenant la troisième place derrière Monaco et Paris qui disposaient, avant le début de cette 9e journée, de trois points d'avance.

18:15 - Un 91e affrontement Cet OM - PSG sera le 91e rendez vous de ces deux ennemis jurés en première division du Championnat de France. Et la balance penche désormais en faveur des Parisiens qui écoeurent leurs adversaires sur les dernières années. Paris a remporté 37 matchs contre 32 pour les Phocéens. À 21 reprises, les deux équipes se sont séparées sur un match nul.