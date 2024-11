OL : une situation financière alarmante et un destin similaire aux Girondins de Bordeaux ? Les sanctions possibles

Le club lyonnais fait face à de grosses difficultés financières et pourrait subir des sanctions.

Grosse inquiétude pour l'Olympique Lyonnais. Le club va devoir passer un grand oral devant la DNCG ce vendredi alors que les comptes du club de John Textor sont toujours dans le rouge. Une situation alarmante pour le club des Gones après la publication des chiffres Eagle Football Group, anciennement OL Groupe, qui a publié ses comptes pour la saison 2023-2024. Dans le détail, au 30 juin, soit au terme de la saison 2023-2024, Eagle Football Group a enregistré un déficit de 25,7 millions d'euros et pourtant, la masse salariale a augmenté... Le groupe a affiché son souhait de "mettre en place un plan de rationalisation de ses charges d'exploitation" et l'ouverture de discussions pour un éventuel "plan de départ volontaire".

"Ce n'est pas une surprise. Les chiffres sont têtus, c'est forcément inquiétant. La situation était déjà inquiétante avant même que John Textor ne prenne la main du club. Il a mis beaucoup d'argent dans le rachat et plus dans le sportif. Ça a créé une spirale négative. On est rentré dans un cercle vicieux" a expliqué sur RMC Sport Vincent Chaudel directeur de l'Observatoire du Sport Business.

Un destin à la Bordeaux ?

Pour l'instant, rien n'est sur et Lyon va devoir donner des garantis à la DNCG. Selon les informations, "des apports de 75 millions d'euros d'ici fin décembre 2024 sous la forme de capitaux propres et/ou de produits de cessions de joueurs détenus par des clubs du groupe d'Eagle Football Holdings", sont annoncés. Il y aura aussi "l'apport d'un montant maximum de 100 millions d'euros en début d'année 2025 de la part d'Eagle Football Holdings" et la "réalisation de cessions de joueurs lors du mercato de janvier 2025". Un destin à la Bordeaux pourrait tout de même être évité grâce aux actifs autour du club et notamment le Groupama Stadium. Lyon risque tout de même des sanctions, la plus "légère" concerne l'encadrement du recrutement et de la masse salariale et peut aller jusqu'à la relégation à titre conservatoire, si l'argent n'est pas trouvé d'ici la fin de saison.