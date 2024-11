Italie - France : face à la Squadra Azzurra, Didier Deschamps chamboule son onze

Ce dimanche 17 novembre, l'équipe de France affronte l'Italie dans ce choc de la Ligue des Nations. Pour ce choc, Didier Deschamps a annoncé procéder à une large revue d'effectif.

Face à la Squadra Azzurra, Didier Deschamps a annoncé la couleur, des changements seront à prévoir par rapport à la composition contre l'Israël, ce jeudi. "J'amènerai des changements pour le match de demain parce que j'ai besoin de voir les joueurs avec du temps de jeu", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France. Pour ce choc, le milieu de l'AS Rome Manu Koné pourrait connaître sa troisième sélection, tandis que Christopher Nkunku et Marcus Thuram devraient être alignés à la pointe de l'attaque tricolore. Par rapport au onze français qui a concédé le match nul (0-0) contre Israël, Maignan, Koundé, Konaté et Olise devraient être les seuls joueurs reconduits comme titulaires. Présent en conférence de presse, Ibrahima Konaté pourrait porter le brassard de capitaine.

Suspendu après son carton jaune ce jeudi, Eduardo Camavinga n'a pas participé à l'entraînement collectif ce samedi. De leurs côtés, Jonathan Clauss (fatigue musculaire) et Théo Hernandez (gêne à un genou) ont effectué un travail en salle. Alors que Didier Deschamps et le jeu prôné par l'équipe de France sont critiqués ces derniers jours, le sélectionneur a rassuré ses détracteurs en conférence de presse avant le dernier match de l'année civile : "Oui. J'ai mon énergie, je fais tout pour que l'équipe de France se maintienne. Les critiques ont toujours fait partie de ma vie comme les compliments. Ça ne va pas influencer ce que j'ai à faire, ce que je pense faire pour que l'équipe de France progresse".

Spalletti avertit les Bleus !

Ce dimanche soir, les Bleus peuvent encore terminer en tête de leur groupe de Ligue des Nations. Pour cela, Mike Maignan et ses partenaires doivent s'imposer par au moins deux buts d'écart. Invaincue, la Squadra Azzurra compte trois points d'avance et une différence de buts de +7 (les Bleus sont à +4). Avant le choc, le sélectionneur de la Nazionale Luciano Spalletti, a affirmé que son équipe ne fera aucun cadeau aux Tricolores. "Nous pourrions réfléchir un peu plus, mais nous ne devons pas le faire. Je suis sûr que nous jouerons le match que les gens qui nous aiment et qui viendront nous voir méritent. Nous savons que le stade sera plein. Ce qui nous impose un engagement de tous les instants et un très grand sérieux dont nous devons faire preuve pendant le match. Demain, il en sera ainsi parce qu'il sera facile pour la France de vouloir gagner le match" a-t-il déclaré.

À quelle heure débute Italie - France ?

Le coup d'envoi du choc Italie - France en Ligue des Nations est prévu dimanche 17 novembre à 20h45 au stade Giuseppe Meazza de Milan (Italie). Le Slovène Slavko Vincic sera chargé d'arbitrer la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Italie - France ?

Détenteur des droits TV des matchs de l'équipe de France, TF1 diffusera l'affiche de la Ligue des Nations entre les Italiens et les Bleus.

Comment suivre Italie - France en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la Ligue des Nations entre la Squadra Azzurra et les Français sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions d'Italie - France ?

Italie : Donnarumma (G) - Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni - Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco - Barella - Kean.

France : Maignan (G) - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Olise, Nkunku, Coman - Thuram.

