PSG - Toulouse : un grand retour repoussé ?

Le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, affronte ce vendredi Toulouse en ouverture de la 12ème journée. Un léger turnover est pressenti du côté des Parisiens.

Il n'a plus joué depuis trois mois, et son absence s'est largement faite sentir. En se blessant gravement à la cheville, Gonçalo Ramos n'a rien perdu de son crédit, il en a même gagné aux yeux des supporteurs et de son entraîneur Luis Enrique. Tous les observateurs ont décelé le manque de poids du PSG dans la surface adverse cette saison, notamment sur la scène européenne. Un profil comme celui du Portugais apporterait un énorme plus au jeu des Franciliens. Doté des caractéristiques d'un pur avant-centre avec un jeu en remise, une générosité dans les efforts, une grande présence dans les airs et une vitesse d'exécution dans la zone de vérité, l'ancien joueur de Benfica n'a sans doute pas d'égal dans l'effectif parisien. Ces bonnes séances d'entraînement durant la trêve devraient l'aider à retrouver la compétition ces prochains jours.

Gonçalo Ramos encore un peu juste

Or, son entraîneur est resté évasif sur son possible retour ce soir face à Toulouse "Il est dans la période finale de son rétablissement. Quand sera-t-il disponible ? Je ne sais pas, je le verrai à l'entraînement. Il est très bien déjà. Il n'y a plus qu'à affiner pour qu'il puisse participer (aux matchs). Pareil pour Kimpembe et Hernandez. Ramos est un peu le profil de Kolo Muani, un finisseur. Des joueurs qui vont donner de la continuité, mais leur préférence c'est d'évoluer dans la surface. Ils ont un bon niveau défensif. C'est pour cela qu'on l'a signé" a lâché Luis Enrique. Un discours qui tend vers la prudence et qui devrait encore favoriser la titularisation de Marco Asensio en pointe devant Barcola.

Le coach ibérique devrait néanmoins choisir les bons hommes pour cette opposition face à Toulouse en se basant sur l'état de fatigue de ses protégés suite à la fenêtre internationale " Cette journée après la trêve est toujours spéciale. Il ne faut pas seulement prendre en compte le match contre Toulouse, mais aussi la charge de minutes en sélection nationale. On prendra les décisions nécessaires car ce match est l'objectif prioritaire". Le critère physique n'est pourtant pas le seul paramètre d'évaluation pour lui " Ma seule préoccupation en tant qu'entraîneur c'est que les joueurs sont fatigués, ils ont beaucoup joué et cela me préoccupe. Le premier message que je donne à mon équipe, c'est de se reconnecter au club. S'ils se frottent à d'autres méthodes d'entraîneur, c'est la vie d'un footballeur. Il faut s'adapter aux coachs".

Un TFC solide défensivement

Le PSG qui s'est entraîné sous la neige hier à Poissy sera privé de Nuno Mendes alors qu'Ousmane Dembelé, touché à la cuisse face à Angers, pourrait commencer sur le banc. En face du côté des Toulousains, Carlos Martinez Novell devrait disposer de son contingent de quinze internationaux appelés en sélection, mais les retours tardifs du défenseur Américain Mark McKenzie et du latéral Chilien Gabriel Suazo pourront l'inciter à modifier sa défense centrale. Pour rappel, Toulouse (10ème classement) reste sur trois rencontres sans encaisser de buts.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC qui sera dirigée par Gaël Angoula aura lieu à 21h ce vendredi au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Toulouse ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN. Les prix de l'abonnement ont été revus à la baisse. Profitez de l'abonnement annuel Unlimited passe à 19,99 € par mois au lieu de 29,99 € par mois avec un engagement de 12 mois.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 21h.

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi (cap.), Skriniar, Pacho, Beraldo - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Asensio, Barcola

Toulouse: Restes - McKenzie, Cresswell, Sidibé - Kamanzi, Sierro (cap.), Casseres, Donnum - Gboho, Aboukhlal - King.

Les côtes probables

Le PSG est naturellement favori pour cette première de la 12ème journée de Ligue 1

Betclic : Paris SG 1,30 / Nul 5,45/ Toulouse 7,70.

Unibet: Paris SG 1,36 / Nul 5,40 / Toulouse 7,35.

Parions Sport : Paris SG 1,34 / Nul 5,50 / Toulouse 8,50.

Bwin: Paris SG 1,31 / Nul 5,25 / Toulouse 7,75.