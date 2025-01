Coupe de France : heure, chaîne TV du tirage au sort des 8es

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France se déroule ce jeudi 16 janvier.

Les surprises se sont enchaînées lors des 16es de finale de la Coupe de France et la plus grosse est à mettre à l'actif de Bourgoin-Jallieu, club de N3 qui s'est offert le scalp de l'Olympique Lyonnais après un match remarquable et une séance de tirs au but rondement menée. La deuxième surprise aurait pu intervenir quelques heures plus tard avec le club de N3, Espaly, tout proche d'éliminer le grand PSG, ouvrant le score dès la 2e minute et égalisant à 2-2 en seconde période avant de perdre pied en fin de match.

Le tirage au sort aura lieu jeudi 16 janvier, au lendemain de la dernière affiche du tour en cours et sera diffusé à partir de 20 heures sur beIN Sports 1. Les 8 affiches seront tirées dans une poule unique, sans considération géographique. La règle en place à l'occasion des tours précédents sera appliquée : toute équipe inférieure d'au moins deux niveaux à son adversaire recevra.

Les résultats

Le Mans (N1) 1 - 1 (4 TAB 3) Valenciennes (N1)

Bastia (L2) 0 - 1 Nice (L1)

Reims (L1) 1 - 1 (3 TAB 1) Monaco (L1)

Guingamp (L2) 2 - 2 (9 TAB 8) Sochaux (N1)

Dives-Cabourg (N3) 1 - 0 Le Puy (N2)

Haguenau (N2) - Dunkerque (L2) : reporté à la semaine prochaine

OM (L1) 1 - 1 (3 TAB 4) LOSC (L1)

Bourgoin-Jallieu (N3)-Lyon (L1) : 2-2, 4 tab 2

Brest (L1)-Nantes (L1) : 2-1

Thaon (N3)-Strasbourg (L1) : 2-2, 3 tab 5

Toulouse (L1)-Laval (L2) : 2-1

QRM (N)-Angers (L1) : 2-3

Troyes (L2)-Rennes (L1) : 1-0

Saint-Brieuc (N2)-Annecy (L2) : 1-1, 4 tab 3

Lorient (L2)-Cannes (N2) : 1-2

Espaly (N3)-PSG (L1) : 2-4

Quelle diffusion pour la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France 3 avec les matchs diffusés dans les régions correspondantes. Le programme complet