Kylian Mbappé : cette fois il a décidé de parler, les révélations inévitables du capitaine de l'équipe de France

Kylian Mbappé, en pleine crise sportive et personnelle, a décidé de sortir du silence et donne une interview télévisée pour l'émission Clique sur Canal+ ce dimanche.

Sa prise de parole était attendue depuis plusieurs semaines. Kylian Mbappé a enfin décidé de parler à un média français et est l'invité exceptionnel de l'émission Clique de Mouloud Achour, sur Canal+, à partir de 19h30 ce dimanche. Depuis son départ du PSG pour le Real et l'Euro plus ou moins raté l'été dernier, les performances sportives du Français ne sont pas à son niveau et posent question. Et que dire de la place de Kylian Mbappé en équipe de France désormais, lui qui a été deux fois absent lors des deux derniers rassemblements de l'année ?

Kylian Mbappé est également dans une situation complexe en dehors des terrains de football, puisque l'attaquant a été accusé par une jeune femme suédoise de "viol" lors d'un séjour festif à Stockholm le 10 octobre dernier, selon les médias locaux. Si cette accusation n'a jamais été confirmée, le joueur aurait, selon les informations du Parisien, admis avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, assurant que celle ci était consentie. Pour l'heure, la procureure en charge de l'affaire n'a pas fait état du nom de Kylian Mbappé. Contactée par le Figaro, elle a affirmé que l'affaire est toujours en cours.

Et c'est encore sans compter sur le conflit qui oppose Kylian Mbappé et le PSG au sujet de primes non versées à la star au moment de son départ pour l'Espagne. Le joueur a récemment saisi la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel au sujet de ces 55 millions d'euros que Paris estime ne pas avoir à lui payer.

Kylian Mbappé attendu sur ses débuts difficiles au Real

Entre ses contre-performances sur le terrain (notamment une prestation catastrophe en Ligue des champions contre Liverpool fin novembre) et ses mésaventures personnelles, l'état psychologique de Kylian Mbappé interroge lui aussi. L'attaquant sera donc amené à d'inévitables révélations sur Canal+, même si on voit mal le Français prendre la parole sur l'affaire suédoise, son avocate ne lui ayant certainement pas autorisé le moindre commentaire sur ce qui s'est passé mi-octobre.

Si Canal+ n'a rien divulgué sur le contenu de l'entretien de Kylian Mbappé, l'aspect sportif devrait en réalité y prendre une très grande place. Tout d'abord, le champion du monde est attendu sur son intégration au sein du Real Madrid. Comment le Français vit-il ses premiers mois avec le club espagnol et qu'a-t-il à répondre aux commentaires acerbes sur son niveau ? Critiqué assez violement par les médias ibériques et par les supporters, mais toujours soutenu par coach et ses coéquipiers pour l'instant, le numéro 9 des Merengue a déjà amis a demi-mots qu'il était dans un moment "compliqué". Il a assuré sur Instagram que c'était "le meilleur moment de monter qui il était".

L'équipe de France a-t-elle toujours un capitaine Mbappé ?

C'est peut être le sujet qui intéresse le plus les spectateurs et observateurs en France : pourquoi Kylian Mbappé est-il resté à l'écart de l'équipe de France en fin d'année et quand compte-t-il revenir ? Forfait en octobre pour des "pépins physiques" qui ne l'ont pas empêché de jouer avec le Real Madrid, le joueur s'est attiré les foudres de tout un pays. Didier Deschamps a par la suite décidé de se priver de son capitaine lors du dernier rassemblement, en novembre, sans vraiment donner les raisons de cette absence. Est ce un choix du joueur, le fruit d'une concertation avec le sélectionneur ou un exil forcé ? Beaucoup de questions avec beaucoup de réponses, on l'espère.