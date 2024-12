Arsenal - Monaco : "On ne veut pas se cacher", pourquoi une victoire de l'ASM serait un exploit

L'AS Monaco a l'occasion de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions en cas de succès sur la pelouse d'Arsenal ce mercredi soir à partir de 21 heures.

L'AS Monaco se trouve devant son plus beau défi de cette phase de poules de la Ligue des champions. Les Monégasques défient ce mercredi soir Arsenal, sur la pelouse de l'Emirates Stadium, pour un match de prestige qui pourrait déterminer la suite de l'aventure des joueurs d'Adi Hütter dans la compétition. Un succès à Londres assurerait presque à l'ASM un billet pour les barrages et pourrait permettre même d'envisager une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Mais une défaite pourrait tout compliquer et gâcher les bons débuts monégasques en C1. Après avoir pris 10 points lors des quatre premiers matchs, Monaco s'est compliqué la tâche en perdant de façon rocambolesque contre Benfica (2-3) il y a quinze jours. Avant de recevoir Aston Villa et de se déplacer sur la pelouse de l'Inter en janvier lors des deux dernières journées de la phase de poules, l'ASM serait inspirée de prendre des points à Londres ce mercredi soir.

Arsenal invaincu à domicile

Mais il faudra pour cela réaliser un véritable exploit puisqu'Arsenal est à l'heure actuelle invaincu sur sa pelouse cette saison, que ce soit en Premier League (cinq victoires pour deux matches nuls contre Liverpool et Brighton) et en C1 (deux victoires contre le Paris-Saint-Germain le Shakhtar Donetsk). Les Gunners n'ont même pas pris un but à l'Emirates lors de ces deux matchs remportés contre les Parisiens (2-0) et les Ukrainiens (1-0).

C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend les coéquipiers de Maghnes Akliouche ce mercredi soir à Londres. "Pour ce match, ce sont les favoris. Mais on est ici à Londres pour montrer notre style de football. On veut jouer un football courageux, on ne veut pas se cacher, a expliqué Adi Hütter mardi en conférence de presse. On veut être à l'affût des opportunités qu'ils nous donneront. Nous ne sommes pas seulement ici pour être un adversaire sympa, nous voulons réussir aussi."

Les compos d'Arsenal - Monaco : Des absents côté Gunners

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, doit composer avec de nombreuses blessures parmi son effectif et particulièrement en défense. Gabriel et Calafiori sont incertains, alors que White et Tomiyasu sont d'ores et déjà forfaits. Cela pourrait obliger l'entraîneur espagnol à composer une défense inédite ce soir contre Monaco. Pour le reste de l'équipe, ce devrait être du grand classique.

Le onze de départ d'Arsenal : Raya - Partey, Saliba, Kiwior, Timber - Odegaard (c.), Rice, Merino - Saka, Havertz, Martinelli

De son côté, Adi Hütter est privé de Singo et Mawissa, suspendus, tandis que Zakaria et Magassa sont encore incertains à quelques heures du coup d'envoi. Balogun va lui finalement être opéré de l'épaule et sera absent pour une durée encore indéterminée. Reste à savoir si Minamino peut bousculer la hiérarchie et être préféré à Akliouche, Golovin ou Ben Seghir.

Le onze de départ probable de l'AS Monaco : Majecki - Vanderson, Kehrer (c.), Salisu, Caio Henrique - Magassa, Camara - Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Embolo

Heure, chaîne, comment voir Arsenal - Monaco en direct

Ce match entre Arsenal et Monaco ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre les deux équipes à partir de 21h ce mercredi 11 décembre, il faut se connecter sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, Arsenal est donné favori par les différents sites de paris sportifs face aux Monégasques. La cote pour une victoire des Anglais oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire de l'ASM à Londres se situe entre 9 et 10. La cote pour un match nul est d'environ 6.