Procès Pogba : un an de prison ferme pour Mathias Pogba, de très lourdes peines pour les prévenus

L'affaire Pogba s'est terminée jeudi 19 décembre avec des peines très lourdes qui sont tombées.

Après plusieurs jours d'audience au début du mois de décembre, les sanctions sont officiellement tombées ce jeudi 19 décembre et les peines sont très lourdes pour les accusés avec un an de prison ferme notamment pour le frère de Paul Pogba, Mathias. Voici toutes les condamnations :

Mathias Pogba : 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis simple, un aménagement de la peine ferme a domicile, une amende de 20 000 euros.

Boubacar C. : 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis simple. Mandat de dépôt à effet différé. Amende de 20 000 euros, une interdiction de port d'arme pendant 10 ans.

Machikour K. : 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans assortis d'un sursis simple. Détention à domicile sous surveillance électronique. Amende de 40 000 euros. Une interdiction de port d'arme pendant 10 ans.

Mamadou M. : 5 ans d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis simple, un mandat de dépôt avec effet différé, une amende de 20 000 euros, une interdiction de port d'arme pendant 10 ans.

Roushdane K. : relève de l'état de récidive légale. 8 ans d'emprisonnement et maintien en détention. 20 000 euros d'amende. Interdiction de port d'arme pendant 10 ans.

Adama C. : 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Amende de 20 000 euros et interdiction de port d'arme pendant 10 ans.

Ce qui s'est passé durant cette fameuse soirée de mars 2022

Le 19 mars 2022, Paul Pogba est en France à l'occasion d'un rassemblement de l'équipe de France. L'international prend la direction de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) afin de rendre visite à ses amis d'enfance. Paul Pogba dîne dans la famille de Boubacar C. et d'Adama C., qui sont aujourd'hui sur le banc des prévenus. Lorsque le diner se termine, l'ancien joueur de Manchester United quitte le lieu avec trois autres "amis d'enfance", afin de rejoindre un appartement loué par Adama C. à Montevrain. C'est dans ce logement que Paul Pogba se retrouve face à ses cinq proches. Selon le dossier, entre 00h46 et 06h13, tous les protagonistes, dont Paul Pogba, éteignent leurs lignes téléphoniques et les remettent à Roushdane K..

Une "discussion animée" débute alors, toujours selon le dossier judiciaire. Les cinq amis du joueur lui adressent plusieurs reproches et affirment avoir été "laissés tomber". Ils estiment qu'ils doivent être payés pour ce service car Paul Pogba a été "protégé".

Deux hommes cagoulés, armés et équipés de gilets pare-balles entrent alors dans la pièce. Ils sont présentés par Roushdane K. comme "ses protecteurs" contre "des bandits" qui veulent le racketter ou l'enlever. Les deux hommes braquent alors leurs armes sur l'international français avant d'exiger la remise de 3 millions d'euros en espèces et 10 millions d'euros par virement. "Sous la menace, le joueur s'engage à payer", indique le dossier judiciaire. Relâché dans la soirée, Paul Pogba regagne l'hôtel Le Meurice, dans le centre de Paris. Le lendemain matin, il contacte sa banque pour faire un virement de 11 millions d'euros qui sera refusé. Il reçoit plusieurs pressions durant des semaines.