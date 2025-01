Marseille - Lille : "Tous là pour gagner"... La sortie osée de De Zerbi avant le choc face aux Dogues

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille reçoit Lille pour le choc des 16e de finale de la Coupe de France. Une énorme confrontation entre deux équipes qui visent le titre en fin de saison.

Une finale avant l'heure ou presque. Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille et Lille s'affrontent en 16e de finale de la Coupe de France au Stade Vélodrome. Un choc entre deux grosses écuries de Ligue 1 qui visent la finale et le titre en fin de saison. Pour cela, Roberto De Zerbi va s'appuyer sur ses hommes forts en ce début de saison, Mason Greenwood, Luis Henrique et Adrien Rabiot. Alors que le tirage semblait compliqué pour l'OM, le technicien italien n'avait pas de préférence entre affronter une équipe de Ligue 1 ou un club de division inférieure : "J'ai pensé que c'était plus important de savoir si on joue à domicile, ce qui est le cas. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Nous, on veut gagner cette Coupe. Il faut éliminer des équipes fortes comme le LOSC, que ça soit maintenant ou après. Peut-être que ça sera plus simple ensuite".

En conférence de presse, l'entraîneur transalpin n'a pas caché ses ambitions. Il veut disputer la finale et remporter un titre avec l'Olympique de Marseille : "Bien sûr, on vit pour gagner. Après, parler de titre, il faut d'abord parler du match de demain. La finale de la Coupe de France est très loin encore. On doit penser match après match. On doit faire un gros match demain, comme contre Strasbourg dimanche. La Coupe de France est un chemin pour gagner un titre, on est tous là pour ça. Avant de gagner, il faut construire. Sans faire de calcul et penser que le championnat est plus dur ou non à gagner".

Les Lillois présents pour gâcher la fête ?

Alors que Vito Mannone devrait occuper les cages lilloises, Bruno Génésio attend ses joueurs au tournant ce soir. À commencer par les attaquants que l'entraîneur lillois n'a pas manqué de pointer du doigt en conférence de presse : "J'attends plus d'efficacité parce que c'est ce qui nous manque sur les derniers matchs, mais je pense que l'efficacité, on l'a aussi lorsqu'on fait encore un peu plus. Dans le jeu, je ne peux pas dire que je suis déçu de ce qu'on fait, mais je trouve que sur les derniers matchs, il nous manque ce supplément d'âme, ce supplément d'agressivité pour transformer un match nul en victoire, notamment sur les deux derniers matchs, si on prend que les deux derniers matchs. Et je pense que c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. Et peut-être que la situation des uns et des autres, et pour des raisons différentes et variées, peut aussi être un frein mental pour pouvoir faire encore plus que ce qu'on fait, pour avoir encore plus que ce qu'on a aujourd'hui comme résultat".

Alors que les deux équipes sont restés dos-à-dos en championnat le 14 décembre dernier, Bruno Génésio s'attend à une rencontre différente ce mardi soir : "Ce qui est sûr, c'est que c'est un match où il n'y aura pas de rattrapage, contrairement au championnat où on peut rattraper des coups parce qu'il reste encore 17 journées. Là, il n'y en aura pas. Il y aura une équipe qui sera au tirage au sort et une qui regardera le tirage à la télé sans y être. C'est tout. Maintenant, il y a eu un match de championnat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps là-bas, qui va peut-être pas ressembler parce que la coupe, c'est un contexte un petit peu différent. Mais je pense que quand même il y aura beaucoup de similitudes parce que je ne suis pas persuadé qu'eux, comme nous, changent grand-chose à leur façon de jouer. Et on a montré qu'on était capables de tenir tête, voire faire beaucoup mieux que leur tenir tête, parce que sur l'ensemble du match, on peut même avoir quelques regrets à la fin de ne pas l'avoir emporté".

Le technicien du club nordiste est clair : il croit à la qualification. "Donc on va y aller avec beaucoup d'humilité parce que ça reste une des meilleures équipes du championnat. Ils sont à domicile et on connaît l'importance du Vélodrome dans ces matchs-là, mais avec aussi de la confiance et en jouant notre jeu et en jouant sur nos forces", a-t-il déclaré.

À quelle heure débute Marseille - Lille ?

Le coup d'envoi du match des 16e de finale de la Coupe de France opposant Marseille à Lille est prévu mardi 14 janvier à 21h10 au Stade Vélodrome de Marseille. Clément Turpin sera chargé d'arbitrer la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Lille ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIN Sports 1 diffusera le choc des 16e de finale de la Coupe de France entre les Phocéens et les Dogues. France 2 retransmettra également l'affiche en clair.

Comment suivre Marseille - Lille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des 16e de finale de la Coupe de France entre les Marseillais et les Lillois sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur France.tv.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Lille ?

Marseille : Rulli (G) - Murillo, Balerdi, Cornélius - L.Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay.

Lille : Mannone (G) - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - B.André, Mukau - Bakker, Cabella, Haraldsson - J.David.

