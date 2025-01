Lens - PSG : les Parisiens en danger avant la Ligue des champions

Avant son match décisif de Ligue des champions contre Manchester City mercredi prochain, le PSG doit négocier un déplacement compliqué à Lens ce samedi (17 heures) en Ligue 1.

Trois jours après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France difficilement validée face à Espaly (2-4), le Paris Saint-Germain retrouve déjà la Ligue 1 avec ce déplacement ce samedi 18 janvier sur la pelouse de Lens. Avec sept point d'avance sur l'OM en tête du classement, les Parisiens pourraient être tentés de se relâcher avant le match très important contre Manchester City prévu mercredi prochain au Parc des Princes. Mais Luis Enrique ne l'entend pas de cette façon.

"On voit l'importance du match de Champions League et cela fait plusieurs semaines que vous m'en parlez. Mais je ne crois pas que le match de Manchester City aura d'incidence sur le résultat à Lens, a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse. Nous préférerions arriver au match de Champions League avec une victoire dans l'escarcelle et nous aurons le temps ensuite de parler du match contre City et Stuttgart." Conscient du danger d'un tel déplacement, l'entraîneur espagnol ne devrait ainsi pas faire tourner son équipe à Bollart ce samedi, comme cela a été le cas mercredi en Coupe de France contre Espaly.

Troisième affrontement cette saison

C'est déjà la troisième fois que le RC Lens et le Paris Saint-Germain s'affrontent cette saison. En Ligue 1, le 2 novembre 2024, les Parisiens avaient gagné sur le plus petit écart (1-0), grâce à un but d'Ousmane Dembélé, qui sera absent ce cet après-midi. Lors des 32emes de finale de Coupe de France, le 22 décembre dernier, les deux équipes avaient dû se départager lors de la séance de tirs au but après un match nul. Et à ce jeu-là, c'est encore Paris qui était sorti vainqueur, dans la douleur (1-1, 4 t.a.b. à 3). Lens peut-il alors faire tomber le PSG, toujours invaincu en championnat cette saison après 17 journées ?

Après ces deux premiers matchs contre Paris, l'entraîneur lensois Will Still a "une idée de comment aborder la rencontre" face à cette équipe parisienne, dont ce sera "la meilleure version" selon lui, contrairement au match de Coupe de France de mercredi. Les Lensois, qui ont eu toute la semaine pour préparer ce choc, ne partent pas pour autant favoris. Ils n'ont remporté que 2 des 22 derniers matchs face au PSG toutes compétitions confondues (7 matchs nuls pour 13 défaites). C'était en Ligue 1, en septembre 2020 (1-0) et en janvier 2023 (3-1), à chaque fois dans leur stade Bollaert-Delelis. De quoi leur donner un peu d'espoir.

Les compos de Lens - PSG : deux absents importants à Paris

Will Still semble avoir l'intention de conserver sa défense à quatre face au PSG, alors qu'il avait aligné une défense à trois en Coupe de France lors de la précédente confrontation entre les deux équipes à Bollaert. Mais l'entraîneur lensois est privé de Danso (suspendu), Khusanov (en instance de départ vers Manchester City) sans oublier le gardien Brice Samba, parti à Rennes. Malang Sarr et Jonathan Gradit sont en balance pour accompagner Medina en défense centrale. Pereira da Costa, Saïd, El Aynaoui et Aguilar sont en revanche de retour dans le groupe.

Le onze de départ probable du RC Lens : Koffi - Frankowski, M. Sarr, Medina, Machado - Thomasson, Diouf - Sotoca, Fulgini, Zaroury - Koyalipou.

Luis Enrique ne pourra lui pas compter sur deux joueurs majeurs pour ce déplacement dans le Nord, puisque le capitaine Marquinhos et Ousmane Dembélé ne sont pas dans le groupe parisien, même s'il n'y a aucune inquiétude majeure concernant ces deux joueurs. Absent contre Espaly mercredi (paternité), Beraldo devrait former la défense centrale avec Pacho. Sorti sur blessure mercredi, Fabian Ruiz est incertain. L'entraîneur espagnol paraît tenté d'aligner sa meilleure équipe possible alors que se profile le match contre Manchester City, mercredi prochain, même si une interrogation concerne le poste de gardien. Safonov pourrait être titularisé à la place de Donnarumma, comme cela a déjà été le cas en Coupe de France avant la trêve.

Le onze de départ probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - Lee, D. Doué, Barcola.

Heure, chaîne, comment voir Lens - PSG en direct

Ce match entre le RC Lens et le PSG ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, à partir de 17 heures ce samedi 18 janvier, il faut se rendre sur Internet, sur le site de Canal+, qui assure la diffusion de beIN Sports sur sa plateforme.

Pour cette rencontre de la 18eme journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour cette troisième rencontre de la saison contre Lens. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,6 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Lensois à domicile se situe entre 4 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.