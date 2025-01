DIRECT. Lens - PSG : suivez le match

Avant de jouer sa survie en Ligue des champions la semaine prochaine, le PSG se déplace à Lens ce samedi (17h) lors de la 18e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

16:55 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du RC Lens et du PSG pénètrent sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis ! Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants maintenant, dans une très belle ambiance comme toujours à Lens.

16:50 - PSG: Hakimi a été préservé Absent surprise du groupe parisien pour ce match à Lens, Achraf Hakimi ne figurait pas dans le point médical de vendredi fourni par le PSG, ce qui exclut en théorie une blessure pour le latéral marocain. Selon RMC et Le Parisien, l'international marocain a été "préservé" en vue du match face à Manchester City après une discussion avec son entraîneur Luis Enrique. Son absence serait évidemment un gros coup dur pour Paris, qui espère pouvoir compter sur les retours de Marquinhos et Dembélé.

16:45 - Le PSG impérial à l'extérieur en L1 Depuis son arrivée à Paris, à l'été 2023, Luis Enrique a réussi l'exploit de ne concéder aucune défaite à l'extérieur en Ligue 1. Le PSG reste ainsi sur 32 matchs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1 (24 victoires pour 8 matchs nuls). Une performance seulement réussie par trois autres clubs dans les 5 grands championnats européens : l'AC Milan en 1991-93 (38 matchs), le Bayern Munich en 2012-14 (33) et l'Inter Milan en 2006-08 (32). Les Parisiens peuvent donc égaler la série du Bayern aujourd'hui avant de viser celle de l'AC Milan dans les semaines à venir.

16:40 - Lens peu en réussite face au PSG Les Lensois, qui ont eu toute la semaine pour préparer ce choc face au PSG, ne partent pas favoris. Ils n'ont remporté que 2 des 22 derniers matchs face aux Parisiens toutes compétitions confondues (7 matchs nuls pour 13 défaites). C'était en Ligue 1, en septembre 2020 (1-0) et en janvier 2023 (3-1), à chaque fois dans leur stade Bollaert-Delelis. De quoi leur donner un peu d'espoir, même si Lens n'a remporté que 2 de ses 8 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues (3 matchs nuls pour 3 défaites).

16:35 - Paris ne peut pas compter sur Kvaratskhelia Le Paris Saint-Germain a officialisé vendredi soir sa première recrue du mercato hivernal, avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Le montant du transfert est estimé à 70 millions d'euros par les médias français et italiens. Ce match contre Lens arrive forcément un peu trop tôt pour voir le Géorgien disputer ses premières minutes sous le maillot du PSG. Mais cela pourrait être le cas samedi prochain lors de la réception de Reims en Ligue 1 (21h05).

16:30 - Luis Enrique ne veut pas penser à la C1 Le PSG sera-t-il pleinement concentré sur le match cet après-midi alors que se profile le choc face à Manchester City mercredi en Ligue des champions ? Oui, selon Luis Enrique. "On voit l'importance du match de Champions League et cela fait plusieurs semaines que vous m'en parlez. Mais je ne crois pas que le match de Manchester City aura d'incidence sur le résultat à Lens, a-t-il expliqué vendredi en conférence de presse. Nous préférerions arriver au match de Champions League avec une victoire dans l'escarcelle et nous aurons le temps ensuite de parler du match contre City et Stuttgart."

16:25 - PSG: Une défense expérimentale Luis Enrique est lui privé sur trois joueurs majeurs pour ce déplacement dans le Nord, puisque le capitaine Marquinhos et Ousmane Dembélé ne sont pas dans le groupe parisien, tout comme Hamiki. Absent contre Espaly mercredi (paternité), Beraldo débutera comme latéral droit en l'absence du latéral marocain. La défense parisienne sera donc composée de quatre joueurs gauchers ! Au milieu, Fabian Ruiz est préféré à Joao Neves. Le onze de départ du PSG : Donnarumma - Beraldo, L. Hernandez, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, F. Ruiz - Lee, D. Doué, Barcola.

16:20 - Troisième match cette saison entre Lens et Paris C'est déjà la troisième fois que le RC Lens et le Paris Saint-Germain s'affrontent cette saison en match officiel. En Ligue 1, le 2 novembre 2024, les Parisiens avaient gagné sur le plus petit écart (1-0), grâce à un but d'Ousmane Dembélé, qui sera absent cet après-midi. Lors des 32emes de finale de Coupe de France, le 22 décembre dernier, les deux équipes avaient dû se départager lors de la séance de tirs au but après un match nul. Et à ce jeu-là, c'est encore Paris qui était sorti vainqueur, dans la douleur (1-1, 4 t.a.b. à 3).

16:15 - Lens: Still privilégie une défense à 3 Will Still a finalement décider de revenir à un système à trois défenseurs pour ce match face au PSG, comme en Coupe de France lors de la précédente confrontation entre les deux équipes à Bollaert avant la trêve. Privé de Danso (suspendu), Khusanov (en instance de départ vers Manchester City) et de Brice Samba, parti à Rennes, l'entraîneur lensois a choisi Jonathan Gradit et Malang Sarr pour accompagner Facundo Medina en défense centrale. Le onze de départ du RC Lens: Koffi - Frankowski, Gradit, Medina, M. Sarr Machado - Thomasson, Diouf - Sotoca - Nzola, Koyalipou.

16:10 - Lens veut faire tomber le PSG Après une belle victoire au Havre la semaine passée (1-2), le RC Lens a pu se ressourcer toute la semaine pour préparer la venue du PSG à Bollaert ce samedi. Contre des Parisiens toujours invaincus en Ligue 1 après 17 journées, les Lensois veulent croire à l'exploit malgré leurs difficultés contre les équipes du haut de tableau en L1 cette saison. Au cours de la phase aller, Lens n'a ainsi remporté aucun de ses huit matchs contre les autres équipes de la première moitié du classement (4 matchs nuls pour 4 défaites).

16:05 - Paris veut poursuivre sa belle série Trois jours après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France à Clermont face à Espaly (2-4), le PSG retrouve déjà la Ligue 1 avec ce déplacement difficile à Lens. Avec sept point d'avance sur l'OM en tête du classement, les Parisiens ne sont pas sous pression mais aimeraient bien poursuivre leur dynamique positive avec une quatrième victoire consécutive en Ligue 1, où les joueurs de Luis Enrique sont toujours invaincus.