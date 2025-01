Liverpool - Lille : le coach des Reds "pas surpris" par les Lillois

Après avoir battu le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, le LOSC aura de nouveau fort à faire ce soir face à Liverpool, leader incontesté et invaincu après six journées de Ligue des champions.

Lille s'attaque ce soir à un très gros morceau : Liverpool. Les Dogues se déplacent pour cette 7e journée de la Ligue des champions à Anfield. Les Reds sont invaincus dans cette compétition et trônent à la première place de ce classement comme en Premier League. Lille s'attaque donc à ce qui s'apparente très certainement être la meilleure équipe d'Europe du moment. L'entraîneur tricolore "ne peut qu'admirer ce que fait le coach" adverse avec sa formation qui n'a concédé que deux défaites cette saison. "Ils sont réguliers, donc on sait que ce sera certainement le plus gros défi, le plus grand défi, de cette saison", estime-t-il. "On s'est préparé mentalement, physiquement, tactiquement, et ce que j'attends de mon équipe, c'est qu'elle montre le même visage qu'elle a montré précédemment, dans cette compétition" a annoncé Bruno Génésio.

Bien qu'en position de favoris, Arne Slot a tenté de relativiser : "numéro 1 ne veut pas dire que vous êtes le meilleur car vous ne rencontrez pas les mêmes adversaires que les autres, comme finir 24e ne veut pas dire que vous êtes la 24e équipe du lot". Le manager de Liverpool se méfie énormément du LOSC. "Vous voyez Lille battre le Real, l'Atlético... Vous pouvez être surpris aussi sur le papier mais comme j'ai vu beaucoup de matches de Lille, je ne le suis plus. Ils méritent tous les points qu'ils ont obtenus car ils ont eu, en plus, un tirage très compliqué. Ils prennent un Sporting quasi imbattable à cette époque, celui d'Amorim, et là, il nous rencontre. Ce sera dur pour nous aussi", a-t-il confié à la conférence de presse d'avant match.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

La rencontre opposant Liverpool et le LOSC sera à suivre en direct à 21h sur Canal + et dès 20h sur notre live.

Quelles sont les compositions probables du match ?

Chevalier, Meunier, Cabella, David... Bruno Génésio aligne son meilleur onze en composant avec les absences pour essayer de défaire celui de Liverpool presque au grand complet.