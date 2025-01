Stuttgart - PSG : "Paris est moins impressionnant", les Allemands lancent les hostilités

Le Paris Saint-Germain a son destin en main ce mercredi (21 heures) à Stuttgart pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, mais peut craindre le pire en cas de contre-performance.

Le Paris Saint-Germain va enfin savoir s'il poursuivra, ou non, sa route en Ligue des champions cette saison. Tout va se jouer, pour le club parisien comme pour plusieurs autres équipes, lors de la dernière rencontre au cours d'un multiplex européen qui s'annonce déjà historique. Après son succès devant Manchester City la semaine passée (4-2), le PSG a son destin entre ses mains ce mercredi soir à Stuttgart, mais un scénario catastrophe n'est pas non plus à exclure pour les hommes de Luis Enrique.

Paris pointe, avant cette dernière rencontre, à la 22e place du classement de cette nouvelle phase de la Ligue des champions et se retrouve donc virtuellement qualifié pour les barrages, qui concerneront les clubs classés entre la 9e et la 24e place. Une victoire en Allemagne assurerait à coup sûr la qualification pour les Parisiens, qui pourraient même rêver, dans ce cas, de terminer au-dessus de la 16e place et ainsi s'assurer un match retour à domicile lors de ces barrages. Un match nul devrait même suffire pour se qualifier.

Stuttgart ne veut pas d'un arrangement

En revanche, une défaite à la MHPArena de Stuttgart pourrait précipiter les Parisiens hors des places qualificatives en cas de résultats défavorables sur d'autres pelouses. Le PSG n'a donc pas le choix de jouer le coup à fond face à une équipe qui lutte également pour se qualifier, puisque Stuttgart occupe à l'heure actuelle la 24e place du classement. Un match nul pourrait suffire aux Allemands pour valider leur billet pour la suite de la compétition (à moins d'un exploit du Dinamo Zagreb contre l'AC Milan avec une victoire par sept buts d'écart). De quoi pousser les deux équipes à s'arranger pour obtenir ensemble la qualification ?

Une théorie réfutée en bloc par Anthony Rouault, le défenseur français de Stuttgart qui sera suspendu ce soir contre le PSG. "Il ne faut pas jouer pour ça, a-t-il expliqué ce week-end. Ce n'est pas notre philosophie de toute façon. On aime jouer au football. Si on commence le match avec cette idée, c'est trop dangereux, car on peut déjouer et tout perdre." L'ancien joueur du TFC en a d'ailleurs profité pour reconnaître que cette équipe parisienne était moins forte que ce qu'il avait pu connaître quand il était encore en L1: "J'ai connu Messi, Neymar et Mbappé au PSG, c'était le summum. C'est sûr que c'est moins impressionnant maintenant, a-t-il lâché. Je pense qu'on est capables de faire quelque chose."

Les compos de Stuttgart - PSG : Paris presque au complet

Sebastian Hoeness, l'entraîneur du VfB Stuttgart, doit composer avec de nombreuses absences pour cette rencontre aussi prestigieuse que décisive face au PSG. Le défenseur formé à Paris, Dan-Axel Zagadou, est toujours blessé, comme l'ancien Rémois El Bilal Touré et Luca Raimund. L'ancien du TFC, Anthony Rouault, est donc lui suspendu. Enfin, plusieurs joueurs ne sont pas qualifiés pour cette rencontre de C1, comme Jacob Bruun Larsen, Nick Woltemade et Ramon Hendriks.

Le onze de départ probable du Stuttgart : Nübel - Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstädt - Kazazor, Stiller - Leweling, Millot, Fuhrich - Demirovic.

Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet pour ce déplacement en Allemagne. Nuno Mendes (suspendu) et Kvaratskhelia (non qualifié) sont les seuls absents, puisque Achraf Hakimi et Marquinhos (préservés face à Reims le week-end dernier) sont de retour. L'entraîneur espagnol a donc l'embarras du choix pour sa composition d'équipe.

Le onze de départ probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, L. Hernandez - Fabian Ruiz, Vitinha, J. Neves - O. Dembélé, Doué, Barcola.

Heure, chaîne, comment voir Stuttgart - PSG en direct

Ce match entre Stuttgart et le PSG ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Stuttgart et Paris, à partir de 21 heures ce mercredi 29 janvier, il faut se rendre sur Internet, sur le site de Canal+. Cette rencontre sera également visible sur Canal+ lors du multiplex mis en place par la chaîne cryptée, en même temps que les 17 autres rencontres.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre Stuttgart. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 2,5 et 2,7 tandis que celle d'une victoire des Allemands à domicile se situe entre 3,4 et 3,7. La cote pour un match nul, la plus probable selon les bookmakers, est d'environ 2,4.