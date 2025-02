Real - Atlético de Madrid : Mbappé sauve le Real, le résumé du match

23:15 - Le résumé du match: le Real contrarié

Avant d'affronter deux fois Manchester City en une semaine à l'occasion des barrages de la Ligue des champions, le Real Madrid avait l'occasion de frapper un grand coup sur la Liga ce samedi soir lors de la réception de l'Atlético de Madrid, son voisin et dauphin au classement (avec un seul point de retard avant le match, ndlr). Mais face à l'équipe toujours coriace de Diego Simeone, les Merengue ont eu beaucoup de mal à enflammer ce derby madrilène. En première période, les joueurs du Real n'ont aucune réelle occasion et multiplient les tentatives lointaines imprécises. L'Atlético ne fait pas beaucoup mieux mais obtient un penalty après une faute peu évidente de Tchouaméni sur Lino. Julian Alvarez n'en demandait pas tant et trompe Courtois d'une belle panenka (0-1, 35e).

En deuxième période, le Real Madrid passe la seconde et met rapidement Oblak sous pression. Pour son premier derby, Mbappé égalise en renard des surfaces, après une frappe de Bellingham repoussée (1-1, 50e). Deux minutes plus tard, Bellingham pense marquer mais voit sa tête s'écraser sur la barre transversale d'Oblak. Le gardien slovène multiplie les bonnes interventions tout au long de la seconde période pour dégoûter tour à tour Rodrygo, Valverde et Vinicius. Mais rien n'y fait, les Merengue ne parviendront pas à prendre l'avantage et doivent se contenter du match nul. Rien n'est encore joué pour la course au titre cette saison en Liga !