DIRECT. PSG - Monaco : d'un éclair de génie, Vitinha lance le choc et enflamme le Parc, suivez le match

Avant de retrouver la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain fait son retour en Ligue 1. Ce vendredi soir, Luis Enrique et ses joueurs affrontent l'AS Monaco dans un choc qui s'annonce spectaculaire. Suivez le match en direct.

21:16 - Akliouche sifflé (10e) Lancé dans le dos de Nuno Mendes, Maghnes Akilouche est sanctionné d'un duel à l'épaule trop agressif. Faute pour le PSG qui a pris le contrôle de la possession.

21:12 - Le génie de Vitinha ! (6e) Un but pour fêter sa prolongation ! Sur un coup franc obtenu par Doué, Vitinha feinte le centre et frappe directement de la droite. Trop court, Majecki ne peut que concéder l'ouverture du score parisienne.

21:11 - Minamino s'en veut ! (5e) Sur une contre-attaque monégasque, Maghnes Akliouche sert Minamino en retrait qui reprend du pied droit. Le tir est trop tendre.

21:10 - Donnarumma trouvé (4e) Dans ce début de rencontre, les Parisiens n'hésitent pas à repartir avec l'aide de Gianluigi Donnarumma.

21:09 - Superbe repli de Minamino (3e) Après un centre parisien venu de la gauche, Bradley Barcola se préparait à récupérer le cuir mais Minamino s'est bien replié.

21:08 - Kehrer sanctionné (2e) Premier coup de sifflet pour Clément Turpin sur une main de Thilo Kehrer.

21:07 - Mawissa vigilant (1e) Sur une touche, Bradley Barcola se joue de Caio Henrique et crochète Mawissa qui tacle bien le ballon.

21:06 - C'est parti ! (1e) Ousmane Dembele lance PSG - Monaco, choc de la 21e journée de Ligue 1.

21:03 - Entrée des joueurs Dans une ambiance des grands soirs, les 22 acteurs de la rencontre pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes.

21:00 - Entrée imminente Les joueurs sont dans les travées du Parc des Princes !

20:55 - Le corps arbitral Ce soir, Clément Turpin aura la lourde tâche d'arbitrer PSG - Monaco. Il sera assisté par Benjamin Pages et Nicolas Danos, juges de touche. Marc Bollengier sera le quatrième arbitre, tandis que Bastien Dechepy sera chargé de l'assistance vidéo.

20:53 - Place aux prolongations À dix minutes du coup d'envoi, Luis Enrique, Nuno Mendes, Vitinha et Achraf Hakimi font leur entrée sur la Pelouse pour une cérémonie en l'honneur de leur prolongation.

20:50 - La fête parisienne gâchée ? En terre parisienne, l'AS Monaco compte bien gâcher la fête avant le retour de la Ligue des champions. Pour cela, Adi Hütter pourra compter sur Moatasem Musrati, sa dernière recrue qui débute sur le banc : "Tout d'abord, c'est un joueur d'expérience. Il est international (libyen, 42 sélections, 2 buts), il a joué des matches européens. Il peut vous apparaître timide en conférence de presse, mais c'est un joueur avec beaucoup de personnalité sur un terrain. Techniquement, il est bon, il sait trouver des solutions, il sait jouer court comme long, il aime aider les jeunes joueurs, les épauler. Il est bon de la tête et nous aidera sur coups de pied arrêtés. C'est le genre de joueur qu'on recherchait, avec son expérience", a souligné le technicien monégasque.

20:45 - Une revanche à prendre Vaincu par le PSG au Trophée des champions cette saison (1-0), Monaco compte prendre sa revanche et son entraîneur a dévoilé quelques clés pour y parvenir : "En ce moment, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils sont plus forts qu'en décembre. Au Qatar, pour le Trophée des champions, ils avaient été meilleurs que nous, mais avec plus de réussite, on aurait pu aller aux tirs au but. On sait qu'ils sont très forts, mais on peut être compétitifs. Si on fait une grosse performance, tout est possible".

20:40 - Une cérémonie attendue Selon les informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain devrait profiter de la soirée de gala pour annoncer les prolongations d'Achraf Hakimi, Vitinha, Yoram Zague, ainsi que la signature du premier contrat pro d'Ibrahim Mbaye.

20:30 - Dembélé, facture X ? Auteur d'onze buts lors de ses six derniers matchs dont deux triplés, Ousmane Dembélé est l'homme en forme du Paris Saint-Germain. Repositionné en faux-9, l'international français fait preuve d'une impressionnante réussite qui l'a fui la saison dernière. "Je le connais depuis Barcelone. C'est un garçon très ouvert. Il se connecte avec tous ses partenaires. Ses chiffres ont explosé, il est dans une série spectaculaire. Avec lui, l'idée est de ne mettre aucune limite. On veut qu'il continue à être important, déterminant, se transformer en leader, faire des passes décisives, mettre des buts. Il peut devenir l'un des leaders de l'équipe", a souligné Luis Enrique à propos du meilleur buteur du championnat de France.

20:27 - Un choix fort d'Enrique, la compo parisienne Pour ce choc face à l'AS Monaco, Luis Enrique a décidé de mettre Achraf Hakimi sur le banc, supplée par João Neves. Voici la composition parisienne alors que le sérial-buteur Ousmane Dembélé est bien présent : Donnarumma (G) - J.Neves, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Vitinha, F.Ruiz, D.Doué - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

20:25 - Une invincibilité en cours Avant d'entrer dans la dernière partie du championnat, le Paris Saint-Germain est toujours invincible avec 15 victoires et 5 matchs nuls. Si la quête de terminer champion en ne concédant aucune défaite pourrait vite devenir une réelle volonté, Luis Enrique a préféré contourner le sujet en conférence de presse : "Rester invincible ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est de gagner des titres, de rendre le club plus grand et les supporters fiers".

20:22 - Musrati sur le banc, le onze monégasque Prêté par le Besiktas, Musrati pourrait faire ses débuts sous le maillot monégasque. L'ancien milieu de Braga figure sur le banc monégasque alors qu'Adi Hütter a titularisé Biereth et Embolo en pointe : Majecki (G) - Vanderson, Kehrer, Mawissa, C.Henrique - Magassa, Zakaria - Akliouche, Minamino - Biereth, Embolo.

20:20 - Le PSG, solide leader Après vingt journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est en tête du championnat de France avec dix points d'avance sur Marseille, 2e. De leur côté, les Monégasques jouent "gros" ce soir. En effet, les joueurs d'Adi Hütter complètent le podium, à trois unités des Olympiens.

20:15 - Un calendrier surchargé Après sa qualification ce mardi en quarts de finale de la Coupe de France contre Le Mans (2-0), le Paris Saint-Germain est de retour en Ligue 1 pour défier l'AS Monaco. Une affiche de prestige au programme dans un calendrier très surchargé. En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur cet enchaînement de matchs qui peuvent pousser les joueurs à leurs limites : "C'est un jeu de Tetris. On peut planifier les choses mais on voit ensuite qu'il y a deux joueurs malades à l'entraînement ou un suspendu. Cela reste ouvert. On veut résoudre ça en gérant les temps de jeu mais c'est difficile. Ce n'est pas un problème, je ne me plains pas de cela. C'est une opportunité de remplir les attentes qui existent. La compétition maintient en forme. C'est un stimulus. Les entraînements avant et après les matchs n'ont pas de charge physique supplémentaire. On évite les charges excessives et on corrige les erreurs à la vidéo".

20:10 - Un choc avant la Ligue des champions Ce vendredi soir, les trois derniers représentants français en Ligue des champions sont de retour en Ligue 1. Si Brest se déplace à Nantes, le PSG et l'AS Monaco se défient au Parc des Princes. Mardi, le club de la capitale ira à Brest en barrages aller de la Ligue des champions. Le lendemain, Monaco reçoit Benfica.