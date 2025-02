Tirage au sort de la Ligue des champions : découvrez les affiches et adversaires du PSG et Lille

Le tirage au sort de la Ligue des champions se déroule ce vendredi à midi du côté de Nyon, le siège de l'UEFA.

Jour de tirage à Nyon ce vendredi 21 février pour la Ligue des champions avec les affiches des huitièmes de finale qui vont être dévoilées. "Dévoilées" même si on connait déjà les affiches dans les grandes lignes après le tirage des barrages il y a quelques semaines. Pour le PSG, ce sera un ogre quoi qu'il arrive avec l'un des deux premiers de la phase de ligue, Liverpool ou le FC Barcelone. Pour Lille, qualifié pour la phase finale sans jouer les barrages, la tache pourrait être moins difficile avec Bruges, tombeur de l'Atalanta ou encore et surtout les Allemands du Borussia Dortmund.

Au total, ce sont 16 équipes qui sont sur la ligne de départ, Liverpool (ANG), le FC Barcelone (ESP), Arsenal (ANG), l'Inter Milan (ITA), l'Atlético de Madrid (ESP), le Bayer Leverkusen (ALL), Lille (FRA) et Aston Villa (ANG) ainsi donc que le Borussia Dortmund (ALL), le Real Madrid (ESP), le Bayern Munich (ALL), le PSV Eindhoven (P-B), le Paris Saint-Germain (FRA), le Benfica Lisbonne (POR), le Feyenoord Rotterdam (P-B) et le Club Bruges (BEL). Les matchs allers auront lieu les 4 et 5 mars, tandis que les secondes manches seront programmées une semaine plus tard, les 11 et 12 mars.

Comment suivre le tirage au sort en direct ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions sera à suivre en direct sur Canal +, diffuseur de la compétition en France, ce vendredi, à partir de midi, mais aussi sur le site de l'UEFA.