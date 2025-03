Real - Rayo Vallecano : grâce à Mbappé et Vinicius, les Madrilènes reviennent à hauteur du Barça, le résumé du match

18:25 - Le résumé du match

Le Real assure l'essentiel face au Rayo Vallecano (2-1). Les visiteurs arrivent avec d'ambitieuses intentions. Ils pressent, jouent haut mais s'exposent aussi à la vitesse de l'attaque madrilène. Vinicius touche le poteau à la 15e minute sur une frappe puissante déviée du bout des doigts par le gardien avant que Mbappé ne suive et reprenne par une tentative trop axiale. Dix minutes plus tard, alors que Madrid a tranquillement la maitrise, Asencio n'est pas loin d'inscrire l'un des buts contre son camp le plus fou de la saison avec une passe en retrait puissante qui s'est échouée au pied du poteau de Lunin. Le défenseur madrilène est ensuite beaucoup plus inspiré pour repousser la tentative dangereuse de Gumbau qui prenait le chemin des filets (27'). Les Rayistas manquent de réussite contrairement à un certain Kylian Mbappé qui ouvre le score après un crochet intérieur sur Lejeune (29'). Deux minutes après, Vinicius va imiter son coéquipier avec un but sublime qu'il s'est crée tout seul en éliminant deux adversaires directs avec une facilité déconcertante. On se dirige alors vers la mi-temps mais Pedro Diaz décide alors de relancer le suspense sur une frappe surpuissante qui heurte la barre avant de rentrer avec une puissance exceptionnelle (45+3'). La première occasion du second acte est pour Mbappé. Le Français croise trop sa frappe et est toujours privé du doublé (55'). C'est l'une des seules occasions d'une deuxième période beaucoup moins emballante. Le score de la mi-temps sera aussi celui de la fin du match. Le Real Madrid revient à hauteur du Barça en tête du classement de la Liga avant de retrouver l'Atlético Madrid ce mercredi pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions.