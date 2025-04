Bayern Munich - Inter : après une fin de match irréelle, des Nerazzurri redoutables prennent une option sur la qualification, le résumé

23:20 - Un match aller irréel, le résumé !

Ce mardi soir, la confrontation aller entre le Bayern Munich et l'Inter Milan avait des allures de revanche de la finale de la Ligue des champions lors de la saison 2009-2010. Avec un onze décimé, Vincent Kompany a positionné Raphael Guerreiro en n°10, tandis que Lautaro Martinez était présent pour les Nerazzurri. Dès le coup d'envoi, l'intensité est présente dans les duels. Si l'Inter Milan a la possession, les Bavarois sont les plus dangereux grâce à Michael Olise qui multiplie les occasions et les bons choix tactiques. Avant la demi-heure de jeu, l'ailier français feinte la frappe à deux reprises et fixe la défense adverse pour servir Harry Kane sur orbite. L'Anglais ouvre trop son pied et fracasse le poteau droit de Yann Sommer. Quelques minutes plus tard, les Intéristes font preuve d'une efficacité redoutable. Sur une action collective, Marcus Thuram talonne pour Lautaro Martinez qui ouvre le score d'un sublime extérieur du pied droit (0-1, 38e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Vincent Kompany poussent dans une seconde période à sens unique. Si Yann Sommer et sa défense ont longtemps su repousser le danger dans cet attaque-défense, ils ont fini par céder en fin de match. Entré en jeu, la légende munichoise Thomas Muller est passé proche d'être le sauveur du club bavarois. Konrad Laimer centre fort pour son milieu offensif qui reprend du pied droit dans les six mètres (1-1, 85e). Trois minutes plus tard, Sommer dégage sur Martinez qui trouve Barella. Lancé en profondeur, Carlos Augusto s'offre une passe décisive avec un service XXL pour Davide Frattesi qui crucifie le Bayern Munich d'une déviation dans les six mètres (1-2, 88e). Avec cette victoire, l'Inter Milan met fin à la série de 22 victoires consécutives pour le Bayern Munich à l'Allianz Arena et prend une superbe option pour la qualification dans le dernier carré de la Ligue des champions.