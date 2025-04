Attention au changement de chaîne : Aston Villa - PSG n'est pas diffusé sur Canal+ ce mardi

Le choc des quarts de finale retour de la Ligue des champions entre Aston Villa et le PSG n'est pas diffusé sur Canal+

Paris veut se qualifier pour une nouvelle demi-finale de la Ligue des champions ! Ce mardi 15 avril, les Parisiens vont affronter les Anglais d'Aston Villa du côté de Birmingham, pour atteindre le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions. En s'imposant 3-1 lors du match aller au Parc des Princes avec un troisième but très précieux de Nuno Mendes en fin de rencontre, offrant un vrai break aux hommes de Luis Enrique, Paris a les cartes en main pour se qualifier.

Mais attention, car si Paris est devenu l'un des principaux favoris à la victoire finale, il faudra faire le travail et ne pas sombrer en se prenant par exemple un but dans les premières minutes de la rencontre. Certains fans et ultras seront sur place, d'autres dans des bars avec des amis et pour la plupart, ce sera devant la télé. Mais attention, changement de programme pour la Ligue des champions car Canal++ ne diffusera pas la rencontre sur sa chaîne principale, mais le film "Ni chaînes ni maîtres" qui sera à l'écran.

Pour regarder la rencontre, il faudra donc non seulement être abonné à Canal+, mais également à l'offre Canal+ Sport ou Canal+ la totale. L'abonnement Canal+ étant le plus classique avec une souscription à 19,99 euros par mois, il faudra donc débourser plus d'argent pour voir le match , 34,99 euros pour l'offre Sport, 59,99 pour la "totale". Il existe également une autre variante avec le pass Coupe d'Europe, offrant la chaîne en question pour 29,99 euros, 10 euros de plus quand même...